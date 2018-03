Le pagelle dell'Athletic Bilbao - Difesa horror, Aduriz non basta

Risultato finale: Marsiglia-Bilbao 3-1

Herrerin 5 - Ha qualche colpa sui gol subiti.

De Marcos 4.5 - Si lascia infilare da Ocampos in occasione della rete che apre le danze e sul 3-1.

Yeray 5 - Accumula una serie preoccupante di errori in fase d’impostazione che rallenta inevitabilmente la manovra.

Etxeita 4 - L’erroraccio che porta al gol di Payet non è l’unico di una partita decisamente da dimenticare.

Balenziaga 5 - Parte titolare nonostante una condizione fisica non ottimale e viene completamente surclassato da Thauvin. (Dal 68’ Lekue 5.5 – Difficile arginare le avanzate degli avversari.)

San José 5 - Arriva spesso in ritardo sugli avversari, rischiando in più di una circostanza per vari interventi irruenti.

Benat 5.5 - Non c’è filtro a metà campo e questo facilità senza dubbio gli attacchi dei calciatori del Marsiglia.

Williams 5.5 - Poca lucidità in fase offensiva, i compagni non riescono ad assecondare le sue note doti atletiche.

Raul Garcia 5.5 - Svaria sull’intero fronte d’attacco, ma con poche idee e pochi palloni da poter smistare ai compagni. (Dal 78’ Vesga SV. -)

Susaeta 5.5 - Si è inceppato qualcosa nel motore della squadra questa sera e i rifornimenti per lui sono davvero limitati. (Dal 62’ Cordoba 5.5 – Non incide sul match.)

Aduriz 6 - Sfrutta al meglio un rigore abbastanza generoso, conquistato comunque grazie ad una sua conclusione, anche se prima e dopo fa poco per mettersi in evidenza.