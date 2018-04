Le pagelle dell'Athletic - Magia di Raul Garcia. L'attacco arranca

Risultato finale: Athletic Club-Levante 1-3

Kepa 5,5 - La partenza è convincente: a due primi dal vantaggio di Raul Garcia, ipnotizza con un gran guizzo Boateng. Beffato da due traiettorie fotocopia che portano la medesima firma: quella del macedone Bardhi.

De Marcos 5 - È ingabbiato a destra e non rompe mai gli indugi. Non basta a garantire sufficiente copertura: Morales è in formato super, e lo buca sistematicamente. Tanta confusione e pochi disimpegni utili alla causa.

Nunez 5,5 - Regge all'onda d'urto del Levante fino alle battute finali, quando è costretto ad arrendersi alla stanchezza. Lasciato sul posto dal travolgente Morales nel coast-to-coast che chiude la gara.

Martinez 6 - Con Nunez c'è intesa: i due sono sovente chiamati agli straordinari, ma lui non si tira indietro quando c'è da battagliare, vincendo anche qualche duello. Nessuna responsabilità diretta sui tre schiaffi avversari.

Balenziaga 5 - Ha dalla sua l'agio di dover fronteggiare il meno in palla del trio di trequartisti del Levante. Potrebbe, e dovrebbe appoggiare gli affondi baschi con maggiore criterio: le sue sgambate sfumano sistematicamente in telefonate per Oier.

San José 5,5 - Qualche buon guizzo, soprattutto nella prima frazione: il golazo di Raul Garcia ha origine da una sua serpentina rimpallata da Chema. Mette il gambone, quando può: allo scadere il rammendo scriteriato su Morales propizia il tris definitivo.

Iturraspe 5 - Si prende qualche rischio quando perde le distanze con il compagno di ventura. Al quarantunesimo atterra Boateng al limite della propria area, procurando il primo piazzato capitalizzato da Bardhi. Richiamato alla base ad inizio ripresa. (Dal 63' Muniain 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Susaeta 5 - Troppo traffico sui binari esterni e costruzione basca che graffia prevalentemente per vie centrali. È soprattutto lui a farne le spese, ça va sans dire. Sostituito prima del quarto d'ora finale. (Dal 75' Merino s.v.).

Raul Garcia 6,5 - La grande illusione, la magia dell'uno a zero: un bolide da distanza siderale che s'insacca all'incrocio. Qualche pausa nel mezzo, l'eccessiva foga rischia di comprometterlo, ma nel secondo tempo punge ancora con una zuccata che scheggia il montante alto.

Cordoba 5 - Il tracciante teso per la torsione di testa di Williams l'unico (flebile) lampo della sua gara. Pedro Lopez lo sorveglia e non mostra il fianco, lui prova ad ingegnarsi, ma combina poco.

Williams 5,5 - Dopo le prove generali della prima frazione acquisisce più incisività nella ripresa. Un diagonale che si perde a lato, una zampata da pochi passi che non gli riesce, e un colpo di testa che sibila il legno.