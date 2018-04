Le pagelle dell'Atl. Madrid - Correa illumina, Torres in gol

Risultato finale: Atletico Madrid-Levante 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oblak 6 - Nel primo tempo battezza fuori il colpo di testa di Roger ed è fortunato. Nel corso della partita si fa trovare pronto, anche se viene chiamato raramente in causa.

Vrsaljko 6 - Spinge meno rispetto al solito, tende più a contenere le ripartenze di Jason e Morales. In fase difensiva se la cava più che bene.

Godin 6.5 - Solito leader difensivo, concede poco quanto nulla agli attaccanti avversari: arriva sempre per primo sul pallone, vince tutti i duelli aerei.

Savic 6 - Qualche errore di troppo in fase d’impostazione, ma nel complesso gioca la sua solita gran partita a livello di copertura e marcatura.

Lucas Hernandez 6 - Anche lui, come Vrsaljko, appoggia in maniera limitata la manovra d’attacco dell’Atletico Madrid. In difesa rischia qualcosina e si prende un giallo evitabilissimo.

Koke 6 - Buon impatto col match, è sempre lui quello che prova a creare occasioni pericolose per i compagni. Poi, con il passare dei minuti, perde un po’ di smalto. (Dal 63’ Gabi 6 - Entra bene in partita, dà equilibrio nei minuti finali.)

Saul 6 - Qualità e quantità in mezzo al campo. Con l’assenza di un vero incontrista come Thomas accanto non si sbilancia più di tanto e si muove poco senza palla.

Correa 7.5 - Ha il grande merito di sbloccare l’incontro con un potente tiro verso il secondo palo. E’ sempre uno dei più “vivi” nella metà campo avversaria, ogni volta che prende il pallone fa impazzire la retroguardia del Levante. Poi serve a Torres il pallone del 3-0.

Vitolo 6.5 - Gran parte del gol dell’1-0 va attribuito a lui, bravo a saltare in dribbling un paio di avversari. Poi, nella ripresa, cala vertiginosamente e sparisce dal campo. (Dall’80’ Juanfran s.v.)

Griezmann 7 - Si muove molto, ha voglia di fare e segnare. Nel primo tempo provoca anche il fallo in area di Oier, ma l’arbitro non se ne accorge e lo ammonisce per simulazione. Nella ripresa mette il suo nome nella lista dei marcatori con un gran gol. (Dal 58’ Torres 7 - Nel suo giorno, torna al gol siglando la rete che chiude la contesa.)

Gameiro 5.5 - Si muove poco senza palla, tende sempre a farsi anticipare da Rober. A parte un tiro nel primo tempo, murato da un difensore avversario, non ha grandi chance per colpire.