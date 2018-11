Le pagelle dell'Atl. Madrid - Saul implacabile, Griezmann di fino

Risultato finale Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Oblak 6 - La prima occasione che gli consente di sporcarsi i guanti arriva soltanto al 65'. Fino a quel momento non è mai stato impegnato in parate.

Juanfran 6.5 - Non sbaglia praticamente nulla, la sua è una prestazione a tutto tondo. Duetta con Correa sulla fascia destra, sale in avanti e si sacrifica in copertura.

Giménez 6 - Guida la difesa orfana di Godin con personalità e precisione. Guarda le spalle al compagno di reparto finché non è costretto a uscire per infortunio. (Dal 46' Montero 6 - Prende il posto dell'acciaccato Gimenez e non deve strafare).

Hernandez 6 - Il Borussia non gli crea grossi grattacapi. Nonostante l'emergenza, tiene le redini della difesa e annulla completamente Alcacer.

Filipe Luis 6.5 - Ha ampia libertà di scorazzare sulla fascia sinistra, proprio da lì nasce il suo assist per il gol di Saul. E' inoltre protagonista dell'azione più pericolosa oltre la rete.

Correa 6 - Svaria su tutto il fronte d'attacco e sfrutta la velocità negli spazi. Produce tante occasioni personali, gli manca soltanto la precisione nelle conclusioni. (Dall'81' Vitolo sv).

Thomas 6.5 - Roccioso, fa valere il fisico e morde le caviglie agli avversari. Sfiora la rete, con il pallone fuori di un soffio, e propizia con assist il raddoppio di Griezmann.

Rodrigo 6 - Detta con puntualità i tempi di gioco, la manovra passa per la sua testa e i suoi piedi. Tenta anche la gloria personale con una buona conclusione.

Saul 7 - Sempre pericoloso nei suoi inserimenti, lo dimostra appieno in occasione del vantaggio. Ha il merito di sbloccare di mancino un match piuttosto complicato.

Griezmann 7 - Una partita in sordina, un po' defilato e mai realmente pericoloso. Poi il tocco morbido, la frecciata quando serve, il raddoppio che chiude la contesa.

Kalinic 5.5 - Difficile rimpiazzare Diego Costa. Nonostante l'impegno, la presenza in area e il venire a prendersi palla all'ex Milan non capita un'occasione da gol. (Dal 62' Gelson 6.5 - Entra e vivacizza l'attacco madrileno, fa partire l'azione che porta al 2-0).