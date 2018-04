Le pagelle dell'Atletico - Bene Lucas, in ombra Correa

Risultato finale: Atletico-Deportivo 1-0

Oblak 6 - Quando viene chiamato in causa risponde presente. Solo un brivido nel primo tempo.

Isaac 6 - Esordio assoluto per il giovane terzino: l'ammonizione dopo 30' lo condiziona un po', ma non sfigura. (Dal 64' Diego Costa 6.5 - Mezz'ora di qualità)

Godin 6.5 - Prova convincente in difesa, sbroglia diverse situazione intricate.

Savic 5.5 - Un errore in marcatura poteva costare caro nella prima parte: per fortuna Oblak ha detto di no.

Lucas Hernandez 7 - L'intervento nella ripresa, su Borja Valle, vale tantissimo, al netto di una prestazione sempre lucida.

Thomas 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo. Prova gagliarda, detta i tempi della manovra. (Dal 88' Moya s.v. - )

Gabi 6 - Prova senza infamia e senza lode. Più incisivo nella prima parte di gara.

Koke 6 - Prima parte sonnacchiosa, poi va a strappi, ma non lesina l'impegno.

Saul 6.5 - Ha corso tanto, diversi palloni recuperati. Prova più che sufficiente.

Correa 5 - Delude davvero tanto, soffocato dal pressing, crea poco e soffre.

Gameiro 6.5 - Torna al gol anche se su rigore. Prova positiva soprattutto nel primo tempo. (Dal 72' Torres 6 - Venti minuti a servizio della squadra).