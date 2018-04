Le pagelle dell'Atletico - Correa appannato, Griezmann non determina

Risultato finale: Atlético Madrid-Betis 0-0

Oblak 6,5 - Allo scadere dei primi quarantacinque è graziato dallo sprecone Javi Garcia. È protagonista nella ripresa, con un rammendo decisivo sul destro radente di Tello: la complicità del palo legittima il bel gesto atletico.

Juanfran 6 - Difficile che mostri il fianco all'avversario di turno, anche se un paio di volte Junior Firpo gli scivola via. Nessun rischio sostanziale, si prende la briga di appoggiare la costruzione colchonera, quando può. (Dal 65' Vrsaljko 5,5 - Scolastico, forse troppo. Assente in fase di proposizione).

Savic 6 - L'attenzione non manca, eccezion fatta per un paio di appoggi imprecisi che non sortiscono effetti. Partecipazione attiva nell'ennesimo clean sheet della stagione dell'Atletico.

Giménez 5,5 - Slega il reparto con una lettura errata che apre uno squarcio per il taglio di Javi Garcia, che si divora il vantaggio. Altro neo dopo l'intervallo: errore in uscita che innesca Tello, sul legno colpito dallo spagnolo.

Lucas Hernandez 6,5 - Furia agonistica che gli consente di vincere (quasi) tutti i duelli quando è chiamato ad interdire. Uno splendido coast-to-coast che potrebbe capitalizzare meglio, ma dopo l'interminabile sgambata la vista è appannata, e fallisce il tocco per Correa.

Vitolo 5,5 - Non è esente dai corali ripiegamenti del reparto in fase di non possesso. Con diligenza, asseconda i dettami del Cholo, è però evanescente quando potrebbe spingere. Una buona traccia con Correa, poi null'altro. (Dal 63' Griezmann 5,5 - Nessuna conclusione dopo l'ingresso).

Gabi 5,5 - Lampadina che s'accende al ventiduesimo, quando vede un corridoio per Vitolo e prova ad imbeccarlo con un tocco d'esterno, che non gli riesce per un soffio. In copertura comunica con Thomas, ma è spesso slegato dalle trame dei compagni.

Thomas 6 - Fisicità straripante che gli permette di uscire in bello stile da un paio di circostanze spigolose. Cardine, quando deve schermare. Difficile pretendere di più in palleggio, si limita a smistare per il compagni più vicini.

Saul 6 - Pur a sprazzi, è tra i più ispirati. Porta la sua firma l'occasione più ghiotta per i biancorossi: un siluro dal limite, che s'infrange sonoro sul montante alto. Ci riprova nel finale, con una zuccata che finisce a lato.

Correa 5 - I pertugi contro i tre arcigni centrali del Betis scarseggiano, e lui prova a metterla sulla generosità. Peccato che gli squilli siano radi, e sistematicamente inoffensivi. L'epilogo è un bel sussulto che provoca il giallo per Junior Firpo. (Dal 63' Koke 5,5 - Pochi palloni toccati nella mezz'ora finale).

Torres 5,5 - Il sorpasso su Bartra lo proietta cronologicamente a Liverpool, isola felice della carriera dello spagnolo: il delizioso scavetto viene sventato dal salvataggio in extremis di Mandi. Poi un lieve calo, che si fa vertiginoso nelle ultime battute.