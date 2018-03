Le pagelle dell'Atletico Madrid - Correa show, capolavoro Griezmann

Risultato finale: Lokomotiv Mosca - Atletico Madrid

Werner 6 - Due grandi risposte all'inizio, ma poi è battuto da Rybus: il tiro è molto forte e passa tra molte gambe, anche se non sembra reattivissimo.

Juanfran 6,5 - Va vicino al gol nel primo tempo, con un gran destro respinto da Kochenkov sulla traversa. Spinge molto e lascia il campo all'intervallo. (dal 46' Vrsaljko 6 - Si limita perlopiù a difendere la sua corsia, visto il dominio messo in campo dai suoi nella ripresa. Diligente).

Godin 6 - Poco sollecitato quest'oggi. Guadagna comunque un'ampia sufficienza anche grazie ai pochi pericoli corsi dalla sua retroguardia.

Gimenez 6,5 - Leggermente più impegnato rispetto al suo compagno di reparto più esperto, si rende autore di belle chiusure sui tentativi russi.

Filipe Luis 7 - Partita intraprendente, di grande spinta, come dimostra l'assist per Saul. Tanta sfortuna: nel chiudere su Eder si infortuna. (dal 63' Lucas Hernandez 6 - Non servono più sgroppate sulla sinistra, perciò si limita a difendere la sua corsia. E lo fa sufficientemente bene).

Saul 7 - Nel primo tempo, dei giocatori offensivi di Simeone, è tra i meno brillanti. Ma in apertura di ripresa illumina col gol dell'1-2, prima di uscire. (dal 61' Griezmann 7,5 - Dopo pochissimi giri di lancetta trova già il modo di incidere, guadagnandosi il rigore. Poi inventa un vero e proprio capolavoro).

Partey 6,5 - Fa un buon lavoro nel mezzo, alternando bene le due fasi di gioco. Quando si getta in avanti calcia due volte da lontano ed è insidioso.

Gabi 6 - Il capitano è l'esperienza in persona per i Colchoneros. Tiene sempre il sangue freddo e si limita al compito difensivo, svolto sufficientemente.

Koke 6,5 - Chiude un fantastico triangolo con Correa e lo manda in porta per il vantaggio. Utile, nell'arco della gara, soprattutto per mantenere il possesso.

Torres 7,5 - Suo il primo tiro della partita, ma è troppo centrale. Poi però trova il modo di realizzare una doppietta: primo gol su rigore, secondo su azione.

Correa 8 - Combina in velocità con Koke e gonfia la rete russa con un bel diagonale. Quindi si traveste da assist-man e offre due servizi vincenti: Torres prima, Griezmann poi.