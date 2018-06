Le pagelle dell'Australia - Nabbout impalpabile, Jedinak trascinatore

Risultato finale: Francia-Australia 2-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Ryan 6 - Si fa apprezza nelle uscite e sul gioco aereo. Griezmann lo batte dal dischetto, mentre è sfortunato quando Pogba lo infila grazie alla deviazione di Behich.

Risdon 4.5 - Commette un ingenuità quando stende Griezmann, inizialmente facendola franca, ma poi beccato dal Var.

Sainsbury 6.5 - Uno dei migliori in campo per gli australiani. Tante chiusure provvidenziali.

Milligan 6 - Anche lui concede pochissimo agli avversari, abile sopratutto di testa anticipando gli attaccanti.

Behich 6 - Un suo tiro finisce di poco fuori, facendo di fatto tremare Lloris. Buona la sua prova nel complesso.

Leckie 6 - Affronta spesso faccia a faccia Hernandez, vincendo diversi duelli e facendosi apprezzare.

Jedinak 6.5 - Prende a muso duro l'arbitro in diverse occasioni, e dimostra personalità dando carica ai suoi. Firma il rigore del momentaneo pareggio, beffando Lloris con un tiro perfetto dal dischetto.

Mooy 6 - Diversi cross pericolosi che mettono in difficoltà la difesa avversaria. Non si arrende fino alla fine. Temerario.

Kruse 5.5 - Nel primo tempo fa buon lavoro anche in fase difensiva, anche se non trova mai lo spunto. Cala nella ripresa. (Dall'85' Arzani sv).

Rogic 5.5 - Esce tra gli applausi del suo pubblico, ma il rendimento non è poi cosi esaltante. Qualche passaggio in verticale ma poco altro. (Dal 71' Irvine 5.5 - Prova a far salire la manovra, ma la Francia chiude bene gli spazi).

Nabbout 4.5 - Praticamente impalpabile. Si muove poco e male, di fatto non dando pericolosità alla fase offensiva. (Dal 63' Juric 5.5 - Ha poco tempo per mettersi in mostra, e di fatti non si rende pericoloso).