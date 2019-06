Le pagelle dell'Austria - Lienhart rapace, Kvasina poco servito

Risultato finale: Danimarca-Austria 3-1

Schlager A. 6 - Incolpevole sui gol incassati da un'Austria troppo disattenta in difesa. Ringrazia i legni per un paio di respinte provvidenziali.

Ingolitsch 6 - Sulla sua fascia agisce Mæhle, oggi in giornata di grazia, ed il lavoro per contenerlo è doppio. Non sempre ci riesce, ma gioca una gara generosa.

Danso 5,5 - Condivide con Ingolitsch il difficile cliente Mæhle, in occasione del primo gol si lascia ingannare dalla finta del terzino, poi si mostra più deciso nelle chiusure.

Posch 6 - La difesa austriaca non è a tenuta stagna, ma regge meglio centralmente, tanto che l'ariete Wind trova pochi spazi per rendersi pericoloso.

Friedl 6 - Le sfuriate di Skov creano spesso scompiglio nell'area dell'Austria, ma dopo avergli preso le misure riesce a disturbarlo quanto basta per renderlo meno efficace.

Ljubic 5 - Manca il suo apporto nei raddoppi su Bruun Larsen e la fascia di destra va talvolta in affanno.

Dal 22' s.t.: Baumgartner 6 - A pochi minuti dal suo ingresso riceve un pallone pesantissimo per il possibile sorpasso dal dischetto. Non si lascia influenzare dal compito gravoso e tira un rigore basso ed angolato che solo una gran parata di Iversen riesce a neutralizzare.

Lienhart 6,5 - Rapace nell'avventarsi di testa sul tiro dalla bandierina che dopo nemmeno due minuti dall'inizio della ripresa vale il pareggio dell'Austria. Caparbio.

Horvath 6 - Nel primo tempo perde un pallone pericolosissimo a ridosso della propria area, ma si fa perdonare guadagnando il rigore che poteva significare il sorpasso sulla Danimarca. Combattivo.

Schlager X. 5,5 - Generoso ma talvolta impreciso, spesso prova a dare il via alla manovra a centrocampo. Nel finale tenta anche la soluzione personale con un tiro dalla distanza che trova Iversen pronto alla parata.

Honsak 6 - Fa tanto movimento sulla corsia esterna ma la difesa danese è attenta e concede pochissimi spazi. Meglio nel primo tempo, sulla lunga distanza perde un po' di efficacia.

Dal 37' s.t.: Grbic n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Kvasina 5,5 - Il salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Billing vale quasi quanto un gol, ma sul fronte d'attacco è troppo "leggero". Pochi i cross per sfruttare le sue doti aeree.

Dal 10' s.t.: Balic 5 - Gregoritsch si gioca il cambio ad inizio secondo tempo ma non sortisce gli effetti sperati. L'Austria resta piuttosto schiacciata senza riuscire a sfondare per vie centrali.