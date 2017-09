Le pagelle dell'Ecuador - I due Valencia i migliori, difesa distratta

Risultato finale: Ecuador-Perù 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Banguera 6 - Alterna alti e bassi. Un paio di parate importanti, anche se forse poteva fare di più sul primo gol del Perù.

Velasco 6.5 - Un treno sulla fascia. Fatica quando deve difendere, ma in fase offensiva è sempre presente.

Achilier 5.5 - Troppo distratto. Concede occasioni al Perù per errori banali.

Arboleda 5 - Fatica a contenere Guerrero, attaccante ostico da marcare. Perde il duello su tutta la linea.

Ramirez 5.5 - Poca spinta e amnesie difensive. Da rivedere.

Orejuela 5.5 - Poco filtro in mezzo al campo. Il Perù ha spesso vita facile. (dall'82' Gaibor s.v.)

Noboa 6 - Un po' meglio del compagno di reparto, ma non basta per fare punti.

A. Valencia 6.5 - Spinge, corre, salta l'uomo. Alla fine, però, predica nel deserto.

Cazares 5 - Non trova mai la giocata tra le linee, risultando spesso fuori dalla manovra. (dall'82' Estrada s.v.)

E. Valencia 6.5 - Freddo in occasione del rigore. L'ultimo dei suoi ad arrendersi.

F. Caicedo 5 - Un'accelerazione e poco altro. Non incide e non solo per colpa sua. (dal 71' M. Caicedo - Stesso cognome e stessa prestazione del compagno. Mai incisivo.)