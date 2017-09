Le pagelle dell'Ecuador - Valencia assente, si salva Arboleda

Brasile-Ecuador 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Banguera 5,5 - Si oppone, per quel che può, nel primo tempo. Poi nella ripresa non riesce più a tenere la porta inviolata.

Velasco 5,5 - Chiude bene in un paio di occasioni, ma in altre si lascia saltare con facilità. Discontinuo, anche in partita.

Achilier 5 - Primo tempo discreto, poi va in affanno nella ripresa. Quando il Brasile gioca come sa, il centrale ecuadoregno non ci capisce nulla.

Arboleda 6 - Positivo nonostante il risultato. Un paio di interventi determinanti ne aumentato il valore della prova.

Ramirez 5 - Da quel lato si passa sempre. Willian è sempre lì e trova lo spazio per fare un po' quel che vuole.

Quinonez 5,5 - Spesso in ritardo a centrocampo, tant'è che è costretto a ricorrere ai falli per

fermare gli avversari. Troppo aggressivo.

L. Valencia 4,5 - Spento, assente. Uno come lui dovrebbe mangiarsela la fascia e invece, benché abbia la fascia di capitano, stasera gioca con troppo paura.

Gaibor 5 - Qualcuno l'ha visto? Noi soltanto per qualche duro intervento. Dal 73' Cazares s.v.

Noboa 5 - Viene messo completamente in mezzo in mediana. Tocca due, massimo tre palloni in tutto il match.

Martinez 5,5 - S'impegna un po' di più, cercando di lottare con gli avversari. I risultati però sono deludenti. Dall'80' M. Caicedo s.v.

E. Valencia 6 - Fa tanto, tantissimo movimento là davanti. Spesso cerca spazio sulla fascia, non dando punti di riferimento. Non riesce però a rendersi veramente pericoloso. Dal 74' F. Caicedo s.v.