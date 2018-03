Le pagelle dell'Eibar - Arbilla disastroso, Kike impalpabile

Risultato finale: Levante-Eibar 2-1

Dmitrovic 6.5 - Nel primo tempo, con un intervento d’istinto, neutralizza un tiro a botta sicura di Pazzini. Non può nulla, invece, sulle due reti subite.

Capa 5.5 - Spinge poco e si sovrappone molto raramente sulla corsia di Pedro Leon. In difesa concede qualcosina di troppo a Luna.

Ramis 5 - Non è impeccabile, spesso si ritrova a dover inseguire gli attaccanti avversari e l’azione che porta al gol di Martì ne è la dimostrazione. Poco concentrato.

Arbilla 4.5 - Qualche sbavatura non da lui col pallone tra i piedi e marcature troppo leggere in area di rigore. Nel secondo tempo regala a Boateng il pallone del 2-1 con un ingenuo retropassaggio.

Angel 5.5 - Quando può si spinge sempre in avanti per cercare di creare superiorità numerica sulla sinistra: i suoi cross, però, sono quasi tutti imprendibili per i compagni e di facile lettura per gli avversari. (Dal 73’ Juncà 6 - Fa il suo nei minuti finali, cercando di non lasciar partire Morales.)

Dani Garcia 6 - Ha il compito di rompere il gioco degli avversari e spesso ci riesce: ogni volta che il Levante prova a ripartire, c’è lui a sbarrare la strada.

Escalante 6 - Anche lui, come Garcia, fa il suo nel settore centrale del campo: intercetta diversi passaggi e detta i tempi. (Dal 57’ Charles 7 - Dà vivacità all’attacco nei minuti finali e, con la rete dell’1-1, illude.)

Leon 5.5 - Si nota molto poco, da un calciatore con le sue qualità ci si aspettava qualcosina in più: qualche traversone forte e teso pericoloso, ma nulla di più.

Jordan 6.5 - E’ sempre nel vivo del gioco e nel primo tempo ha la grande occasione per rimettere in equilibrio il risultato: il suo tiro da posizione ravvicinata, però, viene neutralizzato da Oier. Nel secondo colpisce la traversa.

Alejo 6 - Ci prova spesso da fuori con tiri velenosi e che creano non pochi problemi alla retroguardia del Levante. Si dà da fare e soprattutto si sacrifica tantissimo in fase di non possesso. (Dal 57’ Inui 5 - Sbaglia tanti appoggi, alcuni anche piuttosto elementari: non un grande impatto col match.)

Kike 5 - Pronti-via e sfiora la rete del possibile vantaggio. Poi, con il passare dei minuti, esce un po’ dal match lasciandosi anticipare dai due difensori centrali del Levante. Impalpabile.