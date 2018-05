Le pagelle dell'Eintracht - Rebić mattatore. Positivo Boateng

Risultato finale: Bayern Monaco-Eintracht 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hradecky 6 - Protegge diligentemente i pali della propria porta risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Abraham 6 - Gioca disciplinatamente alla destra di Hasebe non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Hasebe 6,5 - Capeggia la retroguardia dell'Eintracht effettuando diverse chiusure degne di nota.

Salcedo 6 - Affianca coscienziosamente Hasebe donando fisicità e grinta alla difesa di Kovač.

da Costa 6 - Pattuglia attentamente la fascia destra svolgendo, in maniera diligente, entrambe le fasi di gioco.

Wolf 5,5 - Non entra correttamente in partita spedendo parecchie energie nel ricorrere gli avversari (dal 60' Gaćinović 7 - Subentra a Wolf firmando, dopo un bellissimo coast to coast, la rete del definitivo 3-1).

de Guzmán 6,5 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo cercando, un paio di volte, la via del gol (dal 73' Russ 6 - Sostituisce de Guzmán irrobustendo il centrocampo di Kovač).

Omar Mascarell 6 - Interpreta, in maniera sufficiente, il ruolo di mezzala non prendendosi grosse responsabilità.

Willems 6,5 - Corre lungo l'out di sinistra sfornando diversi cross interessanti.

Rebić 8 - Attacca costantemente la profondità trascinando la sua squadra al successo con una doppietta (dall'88' Haller sv - Prende il posto di Rebić non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Boateng 7 - Svaria al fianco di Rebić servendogli l'assist dell'1-0.