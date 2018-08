Le pagelle dell'Eintracht - Ronnow un incubo, Haller stecca

Risultato finale: Eintracht-Bayern 0-5

Ronnow 4 - Non può nulla sul primo colpo di testa di Lewandowski, ma è colpevole allo stesso modo dei difensori sul secondo: un’uscita a vuoto che spalanca le porte del raddoppio al polacco. Disastroso anche nell'azione del 4-0 di Coman.

Da Costa 5.5 - Così e così la sua performance sulla fascia destra del campo: contro Ribery se la cavicchia, ma quando c’è da ribaltare l’azione non sembra particolarmente in giornata.

Abraham 5 - Dall’alto della sua esperienza prova a guidare la retroguardia, ma è il difensore maggiormente impreciso in entrambe le reti della prima frazione di gioco. Più che a calcio, gioca a fare a cazzotti con Lewandowski.

Salcedo 5 - Fatica, alla pari di Abraham, a contenere Lewandowski. Spesso lascia troppa libertà al limite dell’area di rigore.

Willems 6 - Ha voglia di fare e spesso suona la carica in campo. Carismatico e dotato di buone qualità, spesso avanza palla al piede sulla sinistra creando qualche pericolo a Kimmich.

Torrò 5.5 - Alterna buone giocate ad alcune da dimenticare. Nel complesso non sufficiente la sua prova in mezzo al campo, Thiago Alcantara contro di lui domina.

De Guzman 6 - Uno dei migliori in campo per la squadra di Hutter: sa come gestire il pallone, quando scaricarlo. Illumina in mezzo al campo, ma predica nel deserto. (Dal 65' Rebic 6 - Entra in campo troppo tardi, anche se fa vedere le sue qualità.)

Hasebe 5 - Non impeccabile in marcatura, spesso si ritrova a dover rincorrere gli avversari per tutto il campo. Non benissimo, ci ha fatto vedere sicuramente di meglio.

Fabian 4.5 - Ci si aspettava di più da lui, ma si nota soltanto quando innervosisce Lewandowski mettendogli la mano sul volto. Il polacco lo punisce trenta secondi dopo con il gol del 2-0. (Dal 66' Blum 5.5 - Ha la chance per segnare, ma se la divora. Sbaglia tanti passaggi.)

Gacinovic 6 - E’ l’unico che negli ultimi trenta metri prova a fare qualcosina: un tiro in porta, la punizione guadagnata nel finale di primo tempo con il fallo da ultimo uomo di Hummels (non sanzionato con il rosso) e tante buone giocate.

Haller 4.5 - Si muove molto poco e viene servito male dai compagni. Non ha modo di lasciare il segno sulla partita, tocca pochissimi palloni stretto nella morsa da Sule ed Hummels. (Dal 76' Jovic s.v.)