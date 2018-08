Le pagelle dell'Empoli - Zajc incanta, Caputo segna anche in A

Risultato finale: Empoli-Cagliari 2-0 (14' Krunić, 51' Caputo)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terracciano 6 - Il Cagliari cerca la rete nella prima frazione senza inquadrare lo specchio della sua porta, se non per il tiro senza troppe pretese di Farias al 42'. Nei minuti finali risponde presente sull'insidiosa punizione calciata da Lykogiannīs.

Di Lorenzo 6,5 - Bene nelle due fasi sulla corsia di destra. Ripiega quando deve, si distende spesso e volentieri pennellando cross interessanti all'interno dell'area avversaria. Partecipa in modo importante all'azione del vantaggio.

Rasmussen 6 - Contrasta bene l'attacco sardo quando prova a farsi vedere dalle sue parti. Buona la sua prestazione, così come quella dell'intero pacchetto arretrato che già mostra un certo affiatamento.

Silvestre 6 - Ci prova di testa in avvio di gara, ripetendosi a inizio ripresa senza però creare particolari problemi a Cragno. Promosso non solo in fase propositiva, ma anche per i suoi movimenti difensivi.

Antonelli 6 - Spinge fin dalle prime battute, con un cross importante al 10' per Zajc. Fa bene anche in fase di ripiegamento, l'ex Milan rappresenta un ottimo colpo di mercato per i toscani. (Dal 72' Pasqual 6 - Porta esperienza e sapienza tattica nei minuti finali).

Acquah 6,5 - Centrocampista di sostanza, arrivato da poco a Empoli ma prezioso fin da subito. Corsa e tanta quantità, l'ex Torino è importante per fermare le azioni avversarie.

Capezzi 6 - Playmaker che probabilmente non balza all'occhio, ma il suo lavoro 'sottobanco' risulta fondamentale per l'equilibrio in mediana.

Krunic 7 - E' suo il primo gol del campionato dell'Empoli. E' bravo a farsi trovare pronto alla conclusione sul traversone di Zajc, per firmare il momentaneo 1-0. Tanti spunti interessanti per il talento a disposizione di Andreazzoli.

Zajc 7,5 - E' il faro del reparto offensivo azzurro. Ci prova con un colpo di testa in avvio, sale in cattedra fin da subito impacchettando l'assist per il vantaggio siglato da Krunic al 14' così come l'assist per il definitivo 2-0 di Caputo. (Dall'86' Veseli sv - Pochi istanti in campo per l'albanese, che va ad aggiungersi al reparto difensivo per non rischiare nulla nei minuti finali).

Caputo 7 - Dialoga che è una bellezza con i compagni di reparto, soprattutto con Zajc che gli fornisce l'assist per il raddoppio al 51'. Insieme al bosniaco, rispecchia appieno lo spirito Empoli. Per lui c'è la gioia del secondo gol in carriera in A dopo le tantissime marcature siglate in cadetteria, a distanza di otto anni dal precedente: era il 28 novembre 2010 contro il Cesena. A 31 anni, per lui, inizia una nuova vita nella massima categoria.

La Gumina 6,5 - Qualche spunto interessante, anche se la giovane età non gli permette di gestire il pallone in qualche occasione nel migliore dei modi. Questa gara ha confermato che potrà crescere tantissimo. (Dall'80' Bennacer sv - Porta forze fresche nei minuti finali di gara).