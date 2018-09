Le pagelle dell'Hellas - Pazzini scatenato, Caracciolo sontuoso

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Il Secolo XIX: "Genoa, la ricetta dell'equilibrio per battere il Bologna"

La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

La Stampa: "Toro a Udine, Zaza in panchina"

Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

Pazzini 7.5 - Porta a casa il pallone dopo una gara da incorniciare: firma due gol dal dischetto e non contento infila anche il 3-0 sfruttando un cross sporcato di Almici.

Matos 6 - Non la sua miglior prestazione, prova a lavorare per la squadra e collaborare con i compagni di reparto.

Colombatto 6 - Non sempre preciso in chiusura, ma cresce con il passare dei minuti.

Henderson 6.5 - Si divora un gol da due passi, ma si rifà firmando l'assist per la rete Laribi.

Crescenzi 6.5 - Buona prova anche per lui, fa girare il pallone e supporta la fase difensiva. ( Dall'84' Balkovec sv ).

Caracciolo 7.5 - Prestazione sontuosa per lui, sempre tempestivo ed abile a chiudere le sortite offensiva avversarie.

Silvestri 6 - Subisce soltanto un gol nel finale di partita, ma resta attento per tutta la partita rischiando pochissimo.

