Le pagelle dell'Hellas Verona - In difesa solo dolori. Si salva Verde

Hellas Verona-Napoli 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolas 5 - Troppe uscite a vuoto, fondamentale in cui probabilmente deve migliore. Chiaramente può poco contro il ciclone azzurro.

Ferrari 4,5 - Una miriade di errori, specie in fase di uscita. Schierato al centro e non da terzino, il giovane difensore non dimostra d'esser pronto, per ora, a questo palcoscenico.

Caceres 5 - In ritardo di condizione e si vede. D'altronde, dopo un anno d'inattività, di fatto, non poteva essere altrimenti. Spesso in affanno.

Heurtaux 5 - Deve ancora entrare nei meccanismi difensivi di Pecchia. Qualche sbaglio di troppo anche da parte sua, non copre quasi mai la linea di passaggio avversaria. Dall'86' Valoti s.v.

Souprayen 4,5 - In bambola fin dall'inizio. I tagli di Callejon lo sorprendono sempre alle spalle, ma il problema è di concentrazione. Suo, poi, lo sfortunato autogol, chiara fotografia della sua prestazione.

Romulo 5,5 - Tra i meno negativi dei suoi. Si comporta bene in fase di copertura, ma anche lui ha il demerito di perdere palloni sanguinosi, specie nel primo tempo.

Buchel 5 - Da Empoli a Verona il discorso è cambiato e la difficoltà si nota. Non tiene mai i centrocampisti avversari, sfigurando anche nelle poche volte che c'era da impostare.

Zaccagni 5,5 - Difficile avere un impatto positivo con la Serie A quando di fronte c'è il Napoli. Ci mette personalità, ma il giudizio è sicuramente rimandato. Dal 64' Fares 5,5 - Non entra al meglio, prestazione che passa inosservata.

Cerci 5 - Tocca pochi, pochissimi palloni. Sbaglia anche diversi movimenti, finendo troppo spesso in fuorigioco. Dal 72' Pazzini 6,5 - Entra ha subito l'impatto giusto, realizzando il rigore dell'1-3 a dieci minuti dall'ingresso in campo. Entra arrabbiato e si dà da fare.

Bessa 5,5 - Si muove tanto, nell'insolita posizione di falso nove. E' il primo a pressare e viene anche incontro, ma non trova spunti di spessore.

Verde 6 - Il più intraprendente, probabilmente l'unico dei titolari a darsi veramente da fare. Napoletano, di Fuorigrotta, il ragazzo scuola Roma è autore di una buona prestazione.