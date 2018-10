Le pagelle dell'Hellas Verona - Pazzini ci prova, mediana opaca

Risultato finale: Hellas Verona-Lecce 0-2

Silvestri 6.5 - Due parate degne di rilievo. Limita il passivo.

Crescenzi 5 - Si fa irridere da Mancosu nell'occasione del gol. Non irreprensibile in altre circostanze, si butta con poco costrutto in avanti.

Empereur 5.5 - Serata non facile con La Mantia e Palombi: un po' legnoso e poco lucido.

Marrone 5.5 - Ruvido in alcune circostanze, incisivo in altre. Prestazione in chiaro-scuro per il prodotto scuola Juventus.

Eguelfi 6 - Spinge con discreta continuità sulla fascia. Alcune sbavature, ma tiene. (Dal 74' Ragusa s.v.- )

Laribi 5.5 - Parte bene con più di un'occasione creata. Meno scintillante nella ripresa, ben presto i suoi avversari gli sbarrano i rifornimenti.

Colombatto 5 - In mediana si limita al compitino senza alzare di tono il suo ritmo. Troppo compassato

Dawidowicz 5 - Un tiro pericoloso, ma anche tanta confusione. Perde i duelli con i mediani del Lecce.

Matos 6 - Gioca 40', ci prova, ma non lascia il segno. Poi fuori per infortunio. (Dal 51' Cissé 5 - Non c'è il cambio di passo.)

Pazzini 6 - Il Pazzo si danna l'anima per segnare, ma non è la serata giusta. Un gol annullato, sponde, ma non basta. Troppo solo contro i difensori avversari.

Lee 5 - Non convince. Troppo scolastico in marcatura. C'è poco da slavare.. (Dal 56' Zaccagni 5.5- Spezzone di gara dedito alla rimonta, ma la sua presenza non cambia le sorti del match.)