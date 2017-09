Le pagelle dell'Inghilterra - Rashford decisivo, Alli e Chamberlain deludono

Risultato finale: Inghilterra-Slovacchia 2-1.

© foto di imago sportfotodienst

Hart 6.5 – Inizia con il freno a mano tirato, uscendo in maniera discutibile sul lancio di Nemec. Non subisce moltissimi tiri, ma sul numero 11 slovacco compie un grandissimo intervento che salva il risultato.

Walker 6.5 – Nella prima frazione di gioco è uno dei più propositivi in entrambe le fasi. Nella ripresa si vede pochissimo, pensa più a difendere che ad attaccare.

Cahill 6 – Non ha moltissimo lavoro da svolgere, ingaggia un bel duello con Nemec. Quasi sempre il difensore inglese vince la contesa, limitando le giocate avversarie.

Jones 5.5 – Qualche sbavatura di troppo soprattutto durante i primi minuti di gioco. Durante tutto il match non viene impegnato molto, ma quando gli arriva il pallone non sembra scegliere la soluzione giusta.

Bertrand 6 – In fase difensiva chiude molto bene le avanzate degli avversari. In avanti si fa vedere in alcune occasioni, ma preferisce rimanere sulla linea difensiva per controllare il match.

Henderson 5 – Sbaglia davvero troppo, non riesce quasi mai a far girare il pallone come si deve. Inoltre manca tantissimo in inserimento e la sua mancanza si sente parecchio.

Dier 7 – Uno dei più attivi per gli inglesi. Nel primo tempo gestisce alla grande il possesso palla e trova il goal del pareggio. Nella ripresa non spreca nemmeno un pallone.

Oxlade-Chamberlain 5 – La volontà è tanta, ma il numero 11 dell’Inghilterra gioca una partita da dimenticare. Troppi errori, soprattutto nell’ultima scelta. Quando deve passare la sfera calcia, quando deve calciare si inventa assist impossibili. (Dall’ 82’ Sterling s.v.)

Alli 5.5 – Tanta buona volontà, ma non riesce quasi mai ad imporre il proprio talento. Quando ha la conclusione buona spreca tutto, non incide praticamente mai. (Dall’ 93’ Livermore s.v.)

Rashford 7 – Il goal della Slovacchia porta anche la sua firma: errore grossolano che però fa scattare qualcosa nella testa dell’esterno inglese. E nel secondo tempo trova una gran marcatura, cancellando gli errori della prima frazione. (Dall’ 83’ Welbeck s.v.)

Kane 6 – Lotta e sgomita, ma non viene servito praticamente mai. Spesso è costretto a scendere sulla trequarti per prendere il pallone, ma perde moltissimo in fase offensiva.