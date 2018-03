Le pagelle dell'Inghilterra - Vardy scaccia le critiche, Sterling ha il turbo

Risultato finale: Inghilterra - Italia 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Butland 6 - Nel corso della serata praticamente non deve mai sporcarsi i guantoni. Ringrazia Immobile per la scarsa mira ma deve arrendersi sul rigore di Insigne.

Walker 6 - Da centrale lavora molto bene, oscurando totalmente Insigne nel primo tempo. Soffre di più nel secondo ma nel complesso merita una sufficienza.

Stones 6 - Salva su Immobile subito, rischiando poi di commettere un erroraccio poco dopo. In generale sembra quello meno sicuro dietro. Fuori per una pallonata. (dal 73' Henderson 6 - Ha poco modo di entrare in partita. Corre e si spende ma non è nel vivo della gara).

Tarkowski 5 - Al debutto da titolare con la maglia dell'Inghilterra. Gioca bene ma è autore di una clamorosa ingenuità quando rifila il pestone del rigore a Chiesa.

Trippier 6 - Tanta quantità da lui offerta sulla corsia di destra, pur senza troppi frutti. Ma è sempre pericoloso, anche quando batte i calci piazzati. (dal 60' Rose 6 - Tutto sommato tiene botta sulla fascia sinistra, anche contro l'intraprendenza di Chiesa. Che guadagna sì il rigore, ma lui non c'entra nulla).

Oxlade-Chamberlain 6 - Spinge con molta frequenza verso le zone d'attacco. Primo ammonito della partita, Southgate lo richiama fuori dopo un quarto d'ora di ripresa. (dal 60' Lallana 6 - Subentro discreto, specie a livello di idee offensive. Rifinisce un bellissimo triangolo con Lingard e Sterling, mandando in porta quest'ultimo).

Dier 6 - Parte da regista basso dei suoi, lavorando bene soprattutto come diga difensiva. Nel finale deve spostarsi ancor più basso, da difensore centrale.

Lingard 6,5 - Lesto nel battere rapidamente la punizione e mandare Vardy indisturbato in porta per il gol del vantaggio. Quando apre il gas è letale. (dal 71' Cook 5,5 - Non incide particolarmente. Rende felice soprattutto suo padre per la scommessa vinta. Meno il ct Southgate).

Young 6 - Esterno a tutto campo, come gli ha insegnato Mourinho. Fa bene le due fasi, anche se nel finale risulta un po' troppo nervoso ed è ammonito.

Sterling 6,5 - Scatenato, imprendibile quando accelera e sfrutta il turbo che ha nelle gambe. Alla lunga distanza cala un po' ma è tra i migliori della sua squadra.

Vardy 7 - Dopo le critiche per il suo subentro con l'Olanda, zittisce tutti aprendo le marcature con un bolide davanti a Donnarumma. Esce tra gli applausi. (dal 71' Rashford 5,5 - Entra per gli ultimi venti minuti più recupero ma rimane troppo nascosto dietro ai centrali azzurri).