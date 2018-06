Le pagelle dell'Iran - Bieranvand positivo, Azmoun opaco

Risultato finale: Marocco-Iran 0-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bieranvand 6.5 - Bravo a tenere a galla i propri compagni soprattutto nella ripresa.

Reizaeian 6 - Qualche rischio nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa.

Cheshmi 6 - In difficoltà all'inizio, poi sale di tono. Pimpante nella ripresa.

Pouralingaji 6 - Prova positiva in mezzo alla difesa. Diverse chiusure efficaci.

Ansarifard 6 - Match giudizioso sulla fascia, sbaglia poco soprattutto nella ripresa.

Ebrahimi 6 - Prestazione dignitosa in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi. (Dal 71' Montazeri 6 - Ci prova, tiene bene la posizione e non si trovare impreparato).

Haji Safi 6 - Ci mette il cuore soprattutto nella prima parte di gara. Esce dal campo dopo aver dato tutto. (Dal 67' Mehdi 6 - Buono scorcio di gara.)

Shojaei 6 - Parte piano, poi sale di torno con diversi inserimenti interessanti.

Jahanbaksh 6 - Tiene bene la posizione in mezzo al campo. Gara di contenimento, ma punge poco. (Dal 86' Ghoddons s.v. )

Azmoun 5.5 - Solita grinta, ma anche poca efficacia. Sbaglia una buona occasione nella prima parte.

Amiri 6 - Gara accorta in entrambe le fasi: spinge appena può in avanti, aiuta i compagni nella parte di non possesso.