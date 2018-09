Le pagelle dell'Islanda - Ingason disastroso, Sigurdsson ci prova

Risultato finale: Islanda-Belgio 0-3

Halldorsson 5,5 - L'esperto numero uno in forza al Qarabag è costretto a raccogliere il pallone dal sacco per tre volte: Hazard lo trafigge dagli undici metri, fa il possibile sul raddoppio con il bel colpo di reni su Kompany, beffato dall'incursione di Lukaku nel finale.

Saevarsson 5 - Ha di fronte il cliente più scomodo: Hazard transita spesso dalle sue parti, pur intercambiando la propria posizione con i compagni di reparto, lasciandolo in più occasioni sul posto. Bada al sodo ed evita di sovrapporsi: rischio folle contro un Belgio che graffia (quasi) senza sosta.

Ingason 4,5 - Il peggiore tra i peggiori: al ventottesimo trascina a terra Lukaku con una trattenuta scellerata, procurando il penalty che apre le danze. Parecchie letture errate che culminano nel ripiego difettoso sul dirimpettaio col nove, che sigla il tris definitivo ad una manciata di secondi dal termine.

R. Sigurdsson 5 - Quanti scivoloni con Sigurdsson quando i piccoletti combinano nello stretto. Marcatura pessima su Lukaku in occasione del raddoppio: postura completamente errata e azione di disturbo troppo leggera che consentono al belga di aprire il proprio conto personale con Halldorsson.

Magnusson 5,5 - Più accorto in alcune circostanze del resto del reparto. Si reinventa tappabuchi, nel limite del possibile. Nemmeno lui può evitare di soccombere, complice l'apporto inesistente della mediana e dei due centrali.

Sigurjonsson 5,5 - Si presenta alla gara con un gran recupero su Hazard e uno sprint che spaventa i belgi nell'arrembante avvio dell'Islanda. Buon presagio e nulla più: s'allontana dai riflettori e non riesce più a pungere. Qualche errore in tandem con Saevarsson.

B. Bjarnason 5 - Tra i più internazionali della truppa islandese, si fa carico di qualche responsabilità in più che non gli basta per emergere dalla mischia. Contratto, macchinoso e poco reattivo in fase di non possesso.

Hallfredsson 5 - Duetta poco (e male) con il compagno di ventura Bjarnason. Prevedibile l'affanno in palleggio, evitabili le difficoltà patenti in rottura: il filtro in mediana s'inceppa dopo il sigillo di Hazard, assecondando di fatto la goleada (parzialmente scongiurata) degli avversari. (Dall'84' Traustason s.v.).

Skulason 5 - Poche chance di esibire le proprie qualità in fase di spinta. S'accoda con diligenza alle coperture corali dei suoi, specie nella prima mezz'ora. Alla lunga il serbatoio si svuota, e perde lucidità quando le distanze tra i reparti si dilatano. (Dall'80' Palsson s.v.).

G. Sigurdsson 5,5 - Dopo una prima metà in ombra batte un colpo con un buon filtrante che innesca la corsa di Bodvarsson. Ci riprova qualche minuto più tardi con una gran botta che costringe agli straordinari Courtois: porta la sua firma la chance migliore per l'Islanda.

Bodvarsson 5,5 - È sovente abbandonato al proprio destino. Ha il merito di non darsi per vinto, e duella con le armi a sua disposizione contro il terzetto belga. In avvio di ripresa spaventa Courtois con una zampata ravvicinata. (Dal 71' Sightorsson 5,5 - Subentra a gara già compromessa).