Le pagelle dell'Italia U21 - Bene Meret, Cutrone poco concreto

Risultato finale: Italia U21-Croazia U21 2-2.

Meret 6.5 - Incolpevole sui due gol, compie un paio di interventi incredibili, che salvano in risultato soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le reti subite, non subisce molti tiri verso lo specchio.

Calabria 6 - Non spinge moltissimo, ma pensa a fare bene la fase difensiva. Partita sufficiente, non forza mai la giocata. (Dal 56' Adjapong 5.5 - Non entra bene in campo, da un suo errore arriva il gol del 2-1 croato). (Dall'87' Calabresi s.v.).

Bonifazi 6 - Qualche sbavatura di troppo, ma nel complesso gestisce molto bene le chiusure. Da rivedere la marcatura sui calci piazzati. (Dal 75' Romagna 5.5 - Sfortunato sul rimpallo che facilita la deviazione vincente di Kalaica).

Bastoni 7 - Manca un pochino in fase di impostazione, ma in quella zona c'è Tonali. Per il resto del match gioca un'ottima gara, impreziosita dal gol. (Dall'87' Luperto s.v.).

Dimarco 6.5 - Quando esce dal campo si vede, da quel momento in poi gli azzurri non spingono più. Partita di sacrificio, in entrambe le fasi. (Dal 55' Pezzella 6 - Buon impatto sulla gara, ma cura molto di più la fase di non possesso).

Locatelli 7 - La cura De Zerbi sembra avergli fatto più che bene. Oltre al gol e all'inserimento precedente alla rete, gioca una partita matura e molto attenta.

Tonali 6.5 - I paragoni possono schiacciarti, soprattutto in questa fase della carriera. Ma non possiamo evitarli. Testa alta, lanci lunghi e giocate di prima intenzione. E la personalità è la stessa di un giocatore di nostra conoscenza.

Mandragora 7 - Gli manca il gol, ma gioca una prova da applausi. Quando va in pressione costringe sempre all'errore la Croazia, se ha spazio prova la conclusione. (Dal 56' Valzania 6 - Buone giocate sin dal suo ingresso in campo, bene anche in pressione).

Orsolini 6.5 - Gli manca il gol, ma ogni volta che rientra e calcia diventa pericoloso. Può essere l'arma in più nel prossimo Europeo, la sua imprevedibilità può e deve far male.

Cutrone 5.5 - Così non va. Nulla togliere al numero 9 dal punto di vista dell'impegno, quello non manca mai. Ma le palle gol sprecate sono troppe, deve essere meno frenetico nel momento cruciale.

Parigini 5.5 - Stesso discorso per l'esterno sinistro, che troppe volte si perde in qualche ricamo. Un paio di occasioni sprecate, deve essere più concreto in zona gol. (Dal 74' Moncini 6 - Ha un buon impatto, ma non riesce a creare azioni pericolose).