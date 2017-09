Le pagelle dell'Uruguay - Monumentale Godin, decisivo Valverde

Risultato finale: Paraguay-Uruguay 1-2

Muslera 6 - Una parata abbastanza semplice e qualche conclusione da lontano, messo poco in difficoltà dagli avanti dell'Albirroja.

Pereira 5 - L'uomo della retroguardia a soffrire maggiormente, nel secondo tempo viene superato quasi sempre abbastanza facilmente da Oscar Romero.

Godin 7 - Soprattutto ad inizio di seconda frazione è lui a salvare con i suoi interventi la porta di Muslera, provvidenziale anche nel finale.

Gimenez 6 - Avere al fianco Godin sicuramente lo favorisce ma sbaglia poco o nulla, si prende Almiron facendolo muovere pochissimo tra le linee.

Caceres 6 - Ordinaria amministrazione per il Pelado, mezzo passo indietro dopo la gara contro l'Argentina dove aveva anche attaccato di più.

Nandez 5,5 - Le doti ci sono tutte ma il ruolo tende a limitarlo, ha tanta corsa ma poche volte va sul fondo a rifornire i compagni. (Dal 71' Sanchez 6 - Un suo filtrante spiana la strada a Suarez propiziano l'autorete di Gomez).

Valverde 7 - Il ragazzino ha talento da vendere, un piacere vederlo giocare a testa alta inventando qualche ottimo filtrante per i compagni. Sblocca il risultato con un destro deviato.

Vecino 6 - Solita prova di sostanza del centrocampista dell'Inter, non ripete l'eccellente gara contro l'Argentina ma non fa mancare il suo apporto.

Rodriguez 5 - Oggetto misterioso della formazione di Tabarez, non riesce mai a cambiare passo e non incide nella manovra della Celeste. (Dal 64' Stuani 6 - Prova a far meglio, riuscendoci, del compagno sostituito).

Suarez 6 - Si accende soltanto nel finale propiziando l'autorete di Gustavo Gomez che chiude i conti dopo aver colpito la traversa, non la sua miglior partita. (Dal 90' Arevalo Rios sv).

Cavani 5 - Partita da dimenticare in fretta per il Matador, l'attaccante del PSG non sfrutta nel primo tempo un filtrante di Valverde prima di scomparire dalla partita.