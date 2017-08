Le pagelle dell'Uruguay - Ottima gara di Caceres, non incide Cavani

Risultato finale: Uruguay-Argentina 0-0

Muslera 6,5 - Intervento da applausi sul calcio di punizione di Messi, ottimo nelle uscite aeree l'ex estremo difensore della Lazio.

Caceres 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla il Pelado, il terzino del Verona riesce a chiudere tutti gli spazi a Di Maria.

Godin 6,5 - Di testa diventa praticamente insuperabile, da capitano è l'ultimo a mollare ringhiando sulle caviglie degli avanti dell'Argentina.

Gimenez 6,5 - Fa coppia con Godin come all'Atletico Madrid senza sbagliare praticamente nulla, marca abbastanza stretto Mauro Icardi specie nel secondo tempo.

Silva 6 - L'ex Torino ha vita facile sulla fascia mancina, l'esterno argentino Acuna fa di tutto per non creargli pericoli ed apprensioni.

Nandez 6 - Classico centrocampista sudamericano, tanta garra anche sulla corsia destra e generosità. Talento da seguire il calciatore del Boca Juniors.

Gonzalez 6 - Qualche intervento al limite del regolamento ma segue quasi ad uomo Leo Messi, non sfigura assolutamente il Tata. (Dal 67' Corujo 6 - Entra nel momento di maggior "difficoltà" dell'Uruguay, bene sulla fascia destra).

Vecino 6 - Tiene un buon ritmo il centrocampista dell'Inter, costretto a dare una grande mano dietro provando anche a mettere ordine.

Rodriguez 5,5 - Il Cebolla inizia molto bene prima di eclissarsi sulla corsia mancina, qualche buon traversone ma nulla di rilevante.

Suarez 6,5 - Stringe i denti e nonostante i problemi al ginocchio scende in campo, il suo carisma è oro colato per la Celeste ed esce per infortunio acclamato dal popolo uruguagio. (Dal 83' Stuani sv).

Cavani 5,5 - Si divora un'ottima occasione nella prima frazione, oscurato dalla presenza del Pistolero Suarez non incide nella gara del Centenario.