Le pagelle della Cremonese - Claiton rapace. Castrovilli vivace

Risultato finale: Padova-Cremonese 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radunović 5,5 - Protegge i pali della porta grigiorosso non risultando impeccabile in occasione della rete biancoscudata.

Mogos 6 - Controlla la fascia destra non commettendo grossi errori sotto l'aspetto difensivo.

Claiton 7 - Comanda la difesa grigiorossa realizzando, nella ripresa, la rete del definitivo 1-1.

Terranova 6,5 - Gioca al fianco di Claiton sfiorando, nel secondo tempo, la via del gol.

Renzetti 6,5 - Percorre regolarmente lungo la fascia sinistra sfornando diversi cross interessanti.

Emmers 6,5 - Interpreta intelligentemente il ruolo di mezzala abbinando quantità e qualità in mezzo al campo (dall'86' Krešić sv - Sostituisce Emmers non riuscendo, per questione di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Castagnetti 6,5 - Detta i tempi della manovra grigiorossa cercando, più volte, la conclusione da fuori.

Arini 5,5 - Fatica ad entrare in partita disputando una partita piuttosto anonima.

Castrovilli 7 - Regala lampi della sua classe propiziando, con un colpo di testa in tuffo, la rete del definitivo 1-1 grigiorosso.

Brighenti 5 - Corre lungo l'intero fronte d'attacco grigiorosso facendosi inibire dalla difesa biancoscudata (dal 62' Perrulli 6,5 - Subentra a Brighenti donando grande vivacità alla manovra offensiva di Mandorlini).

Strefezza 6,5 - Punta costantemente l'uomo impegnando, diverse volte, la retroguardia avversaria (dal 60' Paulinho 6,5 - Prende il posto di Strefezza aumentando notevolmente il tasso tecnico della formazione grigiorossa).