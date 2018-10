Le pagelle della Cremonese - Strefezza dura poco, mediana opaca.

Risultato finale: Cremonese-Venezia 0-1

© foto di Alessio Alaimo

Radunovic 6 - Attento tra i pali, poco può sul gol di Di Mariano.

Mogos 6 - Spinge appena può sulla fascia. Non sempre con precisione. Attento in difesa.

Claiton 6 - Non commette errori marchiani, anzi. Deve limitare l'irruenza nei contrasti.

Kresic 6 - Tiene botta agli attaccanti avversari con ardore e astuzia. Prova dignitosa.

Renzetti 5.5 - Convince poco in fase spinta. Non sempre irreprensibile in marcatura.

Emmers 5.5 - Recuperato in extremis, pochi guizzi in fase offensiva. Si limita al compitino. Esce a fine primo tempo per un problema fisico. (Dal 46' Castagnetti 5.5 - Qualche accelerazione, ma non basta).

Greco 5.5 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio. (Dall'80' Brighenti s.v. - )

Arini 6 - Una centrifuga in alcune fasi, forse alle volte troppo irruento. Non trova sempre gli spazi per colpire.

Castrovilli 6 - Primo tempo interessante. Ci prova con generosità, prende anche il palo

Carretta 5.5 - Gara di sacrificio in un ruolo non suo. Si rende pericoloso solo a tratti.

Strefezza 6 - Parte forte, accelerazioni, assist e tiri insidiosi. Poi cala. (Dal 71' Perrulli 5.5 - Poco o nulla con il suo ingresso.)