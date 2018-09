Le pagelle della Cremonese - Svettano Mogos e Paulinho

Risultato finale: Cremonese-Cosenza 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radunovic 6.5 - Poco lavoro per il portiere della Cremonese, attento sulle conclusioni avversarie.

Mogos 7 - Il gol è d'antologia, la prestazione meno. Parte timido, poi dopo la sgroppata alla mezz'ora sale di ritmo alla fine strappa un buon voto.

Kresic 6.5 - Prestazione di sostanza, in particolare nella ripresa. Sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Terranova 6.5 - Ruvido in alcune circostanze, incisivo in altre. Nella ripresa è praticamente perfetto.

Migliore 6 - Non ha molto spazio per spingere. Esce poco dopo la mezz'ora per un problema fisico. (Dal 27' Renzetti 6 - Tiene bene la posizione, sbaglia poco.)

Emmers 6.5 - Inizio promettente, poi si assesta con troppi tocchi elementari. Nella ripresa alla prima sgasata c'è l'assist per il gol. Ci vuole più continuità. (Dal 63' Arini 6 - Spezzone di gara sufficiente.)

Greco 6 - Non si vede, ma c'è, eccome. Finisce stremato dopo aver dato tutto.

Croce 6.5 - Fa bene entrambe le fasi. Migliora sempre di più nella condizione fisica.

Castrovilli 6.5 - Una gara più che dignitosa. Ci prova con grinta e cuore. Bravo anche in fase difensiva.

Paulinho 7 - Quantità e qualità al servizio della squadra e che bello il gol su assist di Emmers.

Carretta 6 - Non è sempre lucido nelle giocate, si intestardisce in troppi contrasti. Dà tutto, ma Mandorlini non è pienamente soddisfatto.