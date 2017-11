Le pagelle della Croazia - Modric è un Maestro, male solo Lovren

Risultato finale: Croazia-Grecia 4-1

Subasic 7 - Non irreprensibile sul gol di Papastathopoulos, però si rifà con gli interessi su Mitroglou, togliendo dalla porta prima un gran sinistro da fuori e poi un colpo di testa angolatissimo.

Vrsaljko 7 - Due assist per il terzino dell'Atletico Madrid: quello per il 3-1 di Perisic e quello per il 4-1 di Kramaric. Niente male, vero?

Lovren 5 - Il peggiore dei suoi. Stacca la spina in più di un'occasione e si fa trovare spesso impreparato sulla marcatura di Mitroglou. Sovrastato da Papastathopoulos sul gol greco

Vida 6 - Tiene alta l'attenzione per tutto il match e, a differenza del collega di reparto, limita le distrazioni.

Strinic 7 - Inizia a razzo, travolgendo tutti sulla corsia mancina. Non a caso, è lui a sfornare l'assist per il 2-0 di Kalinic. Qualche passaggio a vuoto in difesa, ma è scusabile.

Rakitic 7 - Non sembra incantare, ma poi vai a controllare i numeri e tocca un'infinità di palloni. Taglia e cuci di gran qualità.

Brozovic 7 - Dalic gli dà fiducia e lo piazza in mediana. Non riesce a togliere la dalla porta la palla del 1-2, ma ha colpe minime. Continuo, sicuro. Avvia con un'apertura illuminante l'azione del 3-1.

Kramaric 7 - Nel primo tempo si sbatte per i compagni, poi nella ripresa inizia a rendersi pericoloso lui stesso e viene premiato dal gol del 4-1. Tantissimo movimento, attaccante prezioso per Dalic. (Dall'82' Vlasic sv).

Modric 8 - Un Maestro al Maksimir. Il centrocampista del Real Madrid incanta i 30mila spettatori con giocate di classe sopraffina mai fini a se stesse. Ha pure il merito di stappare la partita con il rigore dell'1-0. Idolo vero. (Dall'89' Pasalic sv).

Perisic 7 - Dà l'anima come sempre, come sono abituati a vedergli fare i tifosi interisti. Segna il pesantissimo gol del 3-1, quell oche fa tornare il sereno dopo un momento di sconforto. Retsos gli cancella la doppietta, poi è lui a sparare alto di pochissimo.

N. Kalinic 7,5 - Si muove molto, come suo solito, ed è determinante nell'azione che sblocca il match: è lui a procurarsi il rigore poi trasformato da Modric. Segna il 2-0 con un tocco dolcissimo. Esce giustamente applauditissimo. (Dal 75' Rebic 6 - Entra con la voglia giusta, rincorrendo chiunque).