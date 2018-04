Le pagelle della Fiorentina - Ingenuità di Dabo, Chiesa è tra i peggiori

Risultato finale: Sassuolo - Fiorentina 1-0

© foto di Federico Gaetano

Dragowski 6 - Dopo un paio di interventi semplici, si arrende alla super traiettoria di Politano: imparabile. Prende un brutto colpo da Berardi ma rimane in campo. Due discrete parate nel secondo tempo.

Laurini 6 - Nella linea difensiva della Fiorentina è quello che concede meno svarioni, ma neanche lui riesce a portarsi avanti spesso sulla fascia. Però perlomeno non concede occasioni dalle sue parti.

Milenkovic 5,5 - Distratto due volte nel primo tempo, regala una punizione pericolosa ai neroverdi. Si ripete anche nella ripresa bucando uno stop facile facile. Non viene ammonito, ma deve migliorare su quel lato.

Vitor Hugo 5,5 - Un po' troppo lento nell'uscire a contrastare la preparazione sul gol di Politano: l'incertezza è fatale. Meglio nel resto della gara, anche se cede troppo facilmente sulla spallata finale di Ragusa.

Olivera 5,5 - Le grandi cavalcate di Adjapong dalla sua parte lo costringono a rimanere molto basso. In fase propositiva finisce che non ci si accorge neanche della sua presenza. (dal 56' Dias 5 - Entra per fare il terzino sinistro nell'arrembaggio finale, non riesce proprio ad incidere. Nei primi minuti sembrerebbe essere entrato bene, ma questo alone svanisce molto rapidamente).

Benassi 5,5 - Non riesce ad imprimere la sua grande personalità nelle giocate tecniche, e la Fiorentina fatica notevolmente a costruire azioni. Prova anche a buttarsi dentro ma niente: non si accende mai.

Dabo 4,5 - Discutibile il primo giallo che prende da Irrati dopo pochissimo, meno il secondo per la trattenuta sul lanciato Berardi. Sapeva di essere stato ammonito e lascia così il campo dopo appena mezz'ora. Ingenuità enorme.

Veretout 5,5 - Torna al suo ruolo "originale" di mezzala sinistra, anche se non ripete minimamente le gesta della scorsa partita. Ci mette la consueta generosità e picchia duro, ma risulta davvero troppo impreciso.

Saponara 6 - Prima da capitano della Viola per lui, il rosso preso da Dabo lo costringe a giocare di fatto dieci-quindici metri dietro, da interno. Ci mette combattività, quindi è chiamato fuori da Pioli prima dell'assalto. (dal 56' Simeone 5 - Entra con voglia ed offre subito un cross per Benassi. Poi però si fa rimontare da Rogerio sull'invito di Falcinelli ed è troppo egoista nel tirare malissimo da fuori invece di fare assist).

Chiesa 5 - Prestazione anonima, tra le sue peggiori in carriera. Rimane sempre ai margini della manovra, risultando ben contenuto di fisico da Rogerio. Deludente, Pioli lo toglie per l'ultimo cambio. (dal 73' Gaspar 6 - Il portoghese è buttato dentro da Pioli per offrire meno fianco scoperto sul lato destro. Un subentro senza infamia e senza lode, ma probabilmente serviva qualcos'altro dalla panchina).

Falcinelli 5,5 - Primo tempo nel quale non trova spazi, prova a cambiare la ripresa calciando subito dopo pochi secondi: alto. Offre un bel pallone a Simeone, che spreca. Ma la sua gara, più o meno, è tutta qui.