Le pagelle della Fiorentina - Pezzella autoritario, Simeone non ha spazio

Risultato finale: Fiorentina - SPAL 0-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sportiello 6 - Primo tempo da spettatore non pagante, dato che la SPAL non si affaccia mai dalle sue parti. Il primo tiro è dopo oltre ottanta minuti: punizione viscida di Viviani, risponde presente con qualche brivido.

Milenkovic 6,5 - Farsi rispettare nel gioco aereo contro Floccari non è da tutti, ma il gigantone serbo ci riesce piuttosto bene. Meno preciso in impostazione, colleziona però un'altra ottima partita.

Pezzella 6,5 - Per fortuna il VAR va a rivedere l'azione del rigore inizialmente concesso a Felipe, autore addirittura di un fallo ai suoi danni. Per il resto della partita è autoritario e va anche vicino al gol.

Vitor Hugo 6 - Dei tre centrali messi dentro da Pioli è quello che balla di più. Rischia sul possibile rigore di Felipe, anche se parrebbe aver preso il pallone. Paloschi gli sfugge e lo costringe all'ammonizione.

Chiesa 6,5 - Ha Costa nel mirino già dal fischio d'avvio, e gli rende la vita difficile da subito. Un super Meret gli nega la gioia del gol dal limite. Nella ripresa la sua intensità cala un po' ma ci crede fino in fondo.

Benassi 5,5 - I suoi inserimenti dovrebbero essere l'arma in più della Fiorentina ma quest'oggi ha faticato a farsi vedere. Troppo strette le maglie difensive dei ferraresi, ma poteva fare di più.

Veretout 6,5 - Riproposto davanti alla difesa, sa fare sia il regista basso che il mastino. Sulla lunga distanza sbaglia qualche pallone di troppo in impostazione, ma ne recupera una quantità incredibile.

Dabo 6 - Ha il piede calibrato all'inizio: belle due o tre aperture per Chiesa sul fronte opposto. Nel secondo tempo scende la precisione ma rimane comunque la sua grande fisicità. Tiene bene per tutti i novanta minuti.

Biraghi 5,5 - Dalla sua parte c'è uno scattista come Lazzari e deve fare attenzione. Arriva anche al tiro nel primo tempo ma Meret gli dice di no. Nella ripresa grande chance per segnare, da lui sprecata. Quindi esce. (dall'80' Dias 6 - Entra ed offre la giusta rapidità per aprire la difesa estense. Ha due chance: nella prima bravo Meret, nella seconda manda largo di pochissimo. Forse poteva entrare prima).

Saponara 5,5 - Cerca la prima rete della stagione, ma Cionek gli sporca il tiro: è comunque ispirato e nel primo tempo cuce con precisione. Nella ripresa invece cala e sbaglia tantissimi palloni. (dal 66' Eysseric 5,5 - Si presenta due volte con lo specchio di Meret davanti, ma in nessuna delle due circostanze impatta bene il pallone né inquadra la porta. Porta qualità ma sono errori che pesano).

Simeone 5 - Braccato da Vicari, non ha molto spazio a disposizione. Arriva tardi su un cross di Chiesa, mancando il vantaggio. Non riesce a toccare molti altri palloni: esce piuttosto rammaricato. (dal 66' Falcinelli 5,5 - Una sponda per liberare Biraghi al tiro e poco altro dopo il suo ingresso. Non che debba entrare in porta da solo con il pallone, ma ci si attendeva di più).