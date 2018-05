Le pagelle della Fiorentina - Simeone e Chiesa unici a salvarsi dal tracollo

Risultato finale: Milan - Fiorentina 5-1

© foto di PHOTOVIEWS

Sportiello 5 - Gioca un brutto scherzo ai suoi, facendosi tradire sul suo palo da una punizione non imparabile di Calhanoglu. Sul secondo gol subito, invece, non ha grandi colpe. Dopo l'intervallo poi non rientra. (dal 46' Dragowski 4,5 - Un tempo per lui. Respinge troppo corto il colpo di testa di Cutrone sul gol di Kalinic, qualche incertezza anche più tardi sul gol del poker di Cutrone, che calcia sul suo palo, e soprattutto su Bonaventura. Male).

Milenkovic 5 - Molto bene nel primo tempo, dove concede meno iniziative possibili a Calhanoglu. Il turco lo sorprende molto più spesso nel secondo tempo, dove il giovane centrale affonda assieme al resto della squadra.

Pezzella 5 - Prova a fare da guida carismatica, ma commette qualche errore di troppo. Suo l'irruento fallo che causa la punizione del pareggio rossonero, così come è sempre lui ad esser bruciato da Cutrone sul 2-1. Fuori per un guaio fisico. (dal 46' Gaspar 5 - Entra lui all'intervallo, ma si fatica a notarlo. La Fiorentina non attacca più e difensivamente fa acqua da tutte le parti. Certamente non ha dato un super apporto).

Vitor Hugo 5 - Pioli forza il suo recupero, ma non sembra proprio una mossa vincente. Bruciato da Kessié nella prima chance rossonera, si destreggia in una serie di altri errori prima di venir sostituito alla mezz'ora. (dal 29' Olivera 4,5 - In panchina non sono tante le alternative e tocca a lui andare centrale. Ma non lo è, e si vede: viene scherzato da Calhanoglu sul 2-1, e da Kalinic ogni volta che passa di lì. Una brutta figura che forse non meritava, in un ruolo evidentemente non suo).

Biraghi 5 - Bene nella prima frazione di gioco, dove sembra anche attento a livello difensivo. Poi sente tirare, ma insiste per rimanere in campo. Non è sembrata un'idea geniale: da lì in poi solo errori sulle reti avversarie. Peccato.

Benassi 5 - Il ruolo disegnato per lui da Pioli non lo fa incidere. Laggiù sull'esterno le sue caratteristiche migliori vengono represse, e si isola totalmente dalla partita. Qualche conclusione strozzata, poco più in una prova negativa.

Cristoforo 4 - In perenne difficoltà già appena Fabbri fischia il calcio d'avvio. Sbaglia tantissimi passaggi ed anche in fase difensiva concede moltissimo. Sul gol finale di Bonaventura stende proprio il tappeto rosso all'avversario.

Dabo 5 - Partenza sprint, gagliarda. Il duello tutto muscoli con Kessié lo esalta. Ma quando l'adrenalina collettiva cala, e sale quella del Milan, anche lui sparisce del tutto dal prato. Si prende però una percentuale minore di colpe.

Chiesa 6 - Valutazione borderline. Il primo tempo sarebbe da sette abbondante, con una quantità impressionante di strada percorsa ed un assist visionario per Simeone. Nel secondo tempo semplicemente non gira come tutti.

Saponara 4,5 - Novanta minuti più cinque complessivi di recupero, e non si accende proprio mai. Sperava probabilmente in qualcosa di meglio nel suo ritorno a San Siro, laddove non andò bene. Un po' come stasera: pochi palloni visti.

Simeone 6,5 - Come da sua specialità sguscia alle spalle della difesa rossonera, riuscendo poi a beffare Donnarumma con un morbido tocco a tu per tu. Per il resto è una partita difficile, ma le colpe viaggiano in direzioni che non sono la sua.