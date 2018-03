Le pagelle della Fiorentina - Thereau disfa e rifà, Badelj leader tecnico

Risultato finale: Torino - Fiorentina 1-2

Sportiello 6 - Nel corso del primo tempo non è mai chiamato ad intervenire, e fa poco più che lo spettatore. Anche nella ripresa poco lavoro, finché non deve arrendersi senza colpe al gol di Belotti.

Milenkovic 6,5 - Riproposto ancora nel ruolo di terzino destro, aggredisce sin da subito molto alto, annullando dal campo prima Berenguer e poi Niang. Stringe spesso per dar mano ai centrali.

Pezzella 6,5 - Aggressivo come sempre, è perennemente sul filo dell'anticipo nella lotta con Belotti. A volte forse ci sarebbe anche qualche fallo, ma Gavillucci lo aiuta. Un po' stanco nel finale.

Vitor Hugo 6,5 - Chiesa disegna un bel cross sul quale per poco non offre una specie di replica meno mistica della rete segnata domenica scorsa. Peccato che non ci arrivi per pochissimo. Ma difende bene.

Biraghi 6 - Come sempre dei quattro difensori scelti da Pioli è quello che si prende più licenze di offendere. Anche quello che concede di più dietro, ma sul suo cross scaturisce la mano di Ansaldi e il rigore vincente.

Benassi 5,5 - Torna con grande orgoglio di fronte al suo ex pubblico. E parte bene: nel primo tempo unisce sostanza e qualità, oltre che continuità. Nella ripresa sparisce, ed anzi spreca una nitida situazione da gol sul pari.

Badelj 7 - Leader tecnico del centrocampo, dai piedi del croato passano tutte le azioni. Ed è lui che decide quando accelerare il ritmo e congelare il possesso. Sfiora anche un gran gol di mancino nel finale.

Veretout 6,5 - Potrebbe demoralizzarsi dal non aver potuto calciare il primo rigore (annullato dal VAR) ed essersi visto parare il secondo. Invece va a sradicare la palla dai piedi di Acquah e segna il vantaggio.

Saponara 6,5 - Cervello offensivo della Fiorentina a tutto tondo, quasi tutte le azioni dei suoi oggi passano dai suoi piedi. Cala un po' sulla lunga distanza ma per oltre un'ora è andato molto bene. (dal 77' Thereau 6 - Disfa, e fa. Prima si disinteressa colpevolmente di Belotti in marcatura. Poi si incarica di tirare, e soprattutto trasforma, il rigore decisivo per vincere).

Chiesa 6 - Primo tempo di alto livello, nel quale risulta pressoché immarcabile. Difetta nella scelta conclusiva. Come nella ripresa, quando spreca un bel contropiede. Ma per l'apporto è da sufficienza.

Simeone 5,5 - Dopo meno di dieci minuti avrebbe conquistato un rigore, ma il VAR fa cambiare idea a Gavillucci. Il tocco non c'era. Combatte con ardore, ma con i centrali granata ha vita dura. (dal 66' Falcinelli 6 - Ci mette voglia di lottare e di fare sponde. Non riesce neanche in questa occasione a tirare in porta, ma si è reso molto utile per i suoi a livello tattico).