Le pagelle della Francia - Giroud, gol e sudore. Pavard nota stonata

Risultato finale: Francia-Olanda 2-1

© foto di Imago/Image Sport

Areola 6 - Non ha responsabilità sulla rete di Babel, sceglie bene il tempo per le uscite in area di rigore. Quando chiamato in causa non delude.

Pavard 5 - Non è il terzino di spinta ammirato all'ultimo Mondiale, primo tempo discreto poi si perde in marcatura Babel nell'occasione del pareggio oranje.

Varane 6,5 - Indossa la fascia di capitano con sicurezza e intraprendenza, sempre puntuale nell'intervento chiudendo gli spazi per gli attaccanti olandesi.

Umtiti 6 - Non rischia praticamente nulla, Depay non lo fa mai faticare e si spinge spesso in avanti sulle palle inattive a sfruttare le doti aeree.

Lucas 6,5 - Terzino di spinta, svolge dei compiti da ala tagliando spesso in area di rigore. Ha una buona occasione con il destro ma non colpisce bene, prova comunque positiva. (Dal 62' Mendy 6,5 - Conferma la grande ripresa di questa nuova stagione sfoderando l'assist perfetto per Giroud).

Pogba 6,5 - Ha preso ormai confidenza con il ruolo, chiamato spesso in causa dai compagni nel ruolo di costruttore di gioco. Sublime quando danza sulla sfera.

Kanté 6 - Ha meno lavoro da svolgere rispetto al solito, il suo contributo è discreto in fase di recupero palla come del resto la sua principale caratteristica.

Matuidi 6,5 - Serve l'assist vincente per Mbappé sfruttando al meglio il regalo di Promes, gioca leggermente più avanzato e spinge con continuità.

Mbappé 7 - Comincia con il turbo, al primo giro di orologio impegna Cillessen poi con il tap-in porta in vantaggio la Francia. Quando parte in progressione diventa praticamente imprendibile.

Giroud 7 - Riceve un abbraccio quasi fraterno dal commissario tecnico Deschamps, l'uomo di fiducia sfrutta l'unico pallone giocabile in area di rigore e trafigge Cillessen con un grandissimo colpo al volo di mancino senza dimenticare l'enorme lavoro in fase di possesso. (Dal 89' Dembele sv).

Griezmann 6,5 - Al momento dell'uscita dal campo raccoglie la standing ovation dello Stade de France, vede gli spazi prima di tutti i calciatori in campo ed è elegante nel possesso della sfera. (Dal 81' Nzonzi sv).