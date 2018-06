Le pagelle della Francia - Umtiti pasticcia, Pogba fatica e firma

Risultato finale: Francia-Australia 2-1

Lloris 6.5 - Un vero e proprio miracolo sulla svirgolata di Tolisso nel primo tempo. Jedinak lo beffa dal dischetto, ma la sua prestazione è positiva.

Pavard 6 - Si sgancia per supportare la fase difensiva, ma è troppo altalenante nel rendimento.

Varane 6.5 - Concede poco agli avversari, neutralizzando di fatto il povero Nabbout.

Umtiti 4 - Il suo fallo di mano, che concede il rigore all'Australia, è una follia senza senso, che ha rischiato di mettere a repentagli il risultato.

Hernandez 5.5 - Tiene botta dal suo lato, una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco. Pecca, però, nell'uno contro uno con Leckie.

Tolisso 4.5 - Gara da dimenticare. Rischia l'autogol nel primo tempo, non dà ritmo alla manovra ed in copertura non è sempre efficace. (Dal 78' Matuidi sv).

Kanté 6.5 - Il migliore dei centrocampisti bleu, recupera tanti pallone e mette tanta fisicità in campo.

Pogba 6 - Una prestazione resa sufficiente soltanto dal gol, aiutato anche dalla deviazione di Behich. Per il resto, può e deve fare molto di più in campo

Mbappè 6.5 - Comincia molto bene scaldando i guantoni di Ryan, quando accende il "nos" ed accelera, diventa imprendibile

Griezmann 6.5 - Anche lui fa bene in avvio, muovendosi tanto e cercando lo spazio per l'imbucata. E' lui a firmare il rigore che porta in vantaggio i galletti. Cala di rendimento nella ripresa. (Dal 70' Fekir 5.5 - Prova a dialogare con i compagni, aprendo gli spazi nella difesa avversaria).

Dembélé 5.5 - Ancora acerbo, a livello nazionale, l'attaccante del Barcellona che si muove tanto ma spesso senza dare concretezza ai suoi movimenti. (Dal 70' Giroud 6 - Prova a dare fisicità all'attacco francese, firma l'assist per il gol di Pogba).