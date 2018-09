Le pagelle della Germania - Neuer vola, Muller ombra di se stesso

Risultato finale Germania-Francia 0-0

Neuer 6.5 - I fantasmi dell'infortunio sono ormai dimenticati, il portierone è tornato. Lo dimostra con una parata clamorosa che nega a Giroud un gol già fatto, ripetendosi poi su Griezmann.

Ginter 6 - Ordinato e preciso, si limita al compitino ma strappa la sufficienza. Difende bene la fascia destra, affonda come gli viene richiesto e si fa notare per un colpo di testa a sfiorare la rete.

Boateng 6 - L'intesa con il compagno di reparto aiuta a chiudere la cerniera difensiva, anche se il centrale avrebbe potuto chiudere meglio gli spazi a Giroud nel corso della gara.

Hummels 6 - E' rapido negli anticipi, gestendo bene le incursioni delle ali francesi. Aiuta non poco Boateng nel limitare Giroud. Lo spirito da bomber non gli manca, scarica un destro sventato dal riflesso di Areola.

Rudiger 5.5 - Schierato da esterno mancino, non si trova proprio a suo agio su quella fascia anche se dà una grossa mano a Werner mandando ai pazzi Pavard. Non un bel gesto, però, la tacchettata proprio sul difensore francese.

Kroos 5.5 - Non è nella migliore condizione fisica e si vede. Infatti il centrocampista appare piuttosto appannato e fa mancare terribilmente le sue solite geometrie alla Germania.

Kimmich 5.5 - Reinventato centrocampista al Bayern Monaco, anche il ct Loew tenta la soluzione. Si muove davanti la difesa anche se non tocca troppi palloni. Preziosi però quelli che intercetta.

Muller 5 - Sembra lontano l'attaccante di un tempo, quello di stasera sbaglia tutto e di più. Dovrebbe accompagnare Werner ma si isola dal gioco tedesco, risultando il peggiore in campo.

Goretzka 5.5 - Non una delle sue migliori partite, non ascolta minimamente il ct Loew che gli chiede più inserimenti. Gli dà retta giusto con un gran servizio per la migliore occasione tedesca. (Dal 66' Gundogan 5.5 - Entra per aiutare la manovra offensiva troppo macchinosa, ci riesce solo a sprazzi).

Reus 5.5 - Rimane poco coinvolto nel gioco offensivo, soprattutto per suoi demeriti. Non si fa mai vedere e si rende pericoloso in un'unica occasione, ma trova Areola sulla strada del gol. (Dall'83' Sané s.v.)

Werner 6 - Svaria sul fronte d'attacco, spesso allargandosi a sinistra e superando agilmente Pavard da quella parte. Ci prova fino alla fine, mettendo in difficoltà la difesa avversaria in diverse occasioni.