Le pagelle della Grecia - Mitroglou ci prova, pessimi Karnezis e Stafylidis

Risultato finale: Croazia-Grecia 4-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Karnezis 4 - E' lui ad aprire la galleria degli orrori greca con quel controllo approssimativo sul retropassaggio di Tzavellas sul quale si avventa Kalinic: rigore e 0-1. Bravo con un doppio intervento su Kramaric e Kalinic, ma non basta per riabilitarlo.

Papadopoulos 4,5 - Non tiene mai né le incursioni di Strinic né la potenza di Perisic. Affettato, cerca gloria in attacco con scarsi risultati. Quanto ha pesato l'assenza di Manolas...

Papastathopoulos 5,5 - E' quello che con orgoglio non molla mai, nonostante gli evidenti svarioni. Trova il gol che riapre il match e va pure vicino al 2-4.

Tzavellaz 4,5 - Il suo retropassaggio azzardato causa il rigore che mette subito in salita la gara dei suoi. Soffre maledettamente dall'inizio alla fine.

Maniatis 4,5 - Viene tritato dalla fascia sinistra della Croazia che sfonda con a piacere con il tandem Strinic-Perisic. La sua partita dura 45 minuti: nell'intervallo, Skibbe lo toglie. (Dal 46' Retsos 5,5 - Non deve essere facile entrare in campo in queste condizioni. Salva sulla linea su Perisic risultando uno dei meno passivi).

Samaris 5 - La mediana greca viene presa d'assalto dai padroni di casa. Il centrocampista del Benfica è uno di quelli a reggere maggiormente all'urto. Esce per infortunio a inizio ripresa. (Dal 62' Tachtsidis 5 - Non offre un contributo troppo positivo alla causa, anche lui risucchiato nel grigiore generale).

Tziolis 4,5 - Si piazza in mezzo alla mediana a cinque ideata da Skibbe e spesso fa la figura dei quello che corre dietro alle galline senza riuscire mai a prenderle. Serataccia per l'ex Siena.

Zeca 5 - Più falli che spunti: per uno con le sue caratteristiche, il dato racconta bene la partita di sofferenza alla quale è costretto.

Stafylidis 4 - Serata da incubo. Skibbe lo utilizza prima da laterale sinistro nel 3-5-1-1, poi lo riporta nella linea di difesa a quattro. Risultati: scarsi. Ed è suo il pasticcio che innesca l'1-4: retropassaggio goffo sul quale si avventa Vrsaljko. (Dal 71' Bakasetas 5,5 - Prova a metterci fisicità in un finale congelato dal possesso palla croato).

Fortounis 4,5 - Non trova mai la zolla per rendersi pericoloso. Sarebbe lui quello deputato a innescare Mitroglou, ma il 3-5-1-1 di Skibbe lo isola ben presto e lui tristemente accetta il fato contrario.

Mitroglou 6 - La grinta non gli fa difetto e, tutto sommato, si rende pericoloso un paio di volte quasi estraendo il coniglio dal cilindro. Subasic, però, gli dice sempre no.