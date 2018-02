Le pagelle della Juve - Gol dell'ex per Bernardeschi, provvidenza Buffon

Risultato finale: Fiorentina-Juventus 0-2

Buffon 6.5 - Nulla avrebbe potuto sulla conclusione di Gil Dias che ha impattato contro il palo ma salva il risultato nel secondo tempo su Thereau.

Lichtsteiner 5.5 - Forse un po’ troppo nervoso, si vede poco in fase di spinta. Non è preciso nella fase difensiva (Dal 61’ Barzagli - Fa valere la propria esperienza quando c’è da difendere).

Benatia 6.5 - Sicuro in area di rigore, dà poco spazio agli attacchi viola nel momento di maggiore spinta della squadra di Pioli.

Chiellini 6.5 - Si francobolla a Simeone e non lo molla per un secondo senza mai lasciargli lo spazio di colpire. Nel finale si trasforma anche in assist man per il raddoppio di Higuain.

Alex Sandro 6 - Dalla sua parte Gil Dias gli dà parecchio lavoro da fare, alterna buone chiusure ad attimi in cui è in difficoltà.

Khedira 5.5 - Cerca sempre l’inserimento in area di rigore ma viene chiuso dalla difesa viola. In mediana fatica un po’ per la pressione della Fiorentina.

Pjanic 6 - La forte intensità della Fiorentina lo mette in affanno nella prima parte di gara dove sbaglia qualche passaggio di troppo non da lui. Cresce nella ripresa quando deve contenere.

Marchisio 6 - Allegri gli dà una chance dal primo minuto, disputa una gara precisa senza commettere errori (Dal 65’ Douglas Costa 6 - Si presenta subito con una buona azione sulla destra, buoni i suoi spunti).

Bernardeschi 6.5 - E’ l’ex fischiatissimo dal pubblico del “Franchi”. Sblocca il risultato su punizione dopo una gara non memorabile (Dal 79’ Bentancur sv).

Higuain 6.5 - La forza del bomber. Ha un pallone giocabile in tutto il match e lo tramuta in oro gelando il pubblico del “Franchi”.

Mandzukic 5.5 - Come sempre generoso in fase difensiva mentre in avanti non è incisivo a dovere.