Le pagelle della Juventus - Dybala ingenuo, male Chiellini

Risultato finale: Juventus-Real Madrid 0-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Buffon 5.5 - Subisce tre gol, ma non ha particolari colpe. Nel finale nega il tris a Ronaldo, col quale si congratula per l’immenso talento.

De Sciglio 5 - Concede spazio a Isco, che lo sorprende alle spalle dopo pochi minuti. Sfiora il gol con un tiro-cross ed è spesso in affanno sul suo lato.

Barzagli 5 - Scelto per sostituire Benatia, paga la differenza fisica con gli avversari. Prova a cavarsela con l’esperienza ma è una serata storta per tutti, anche per lui.

Chiellini 4.5 - Segue Benzema quando Ronaldo, dopo tre minuti, cambia l’inerzia del match. Nella ripresa combina un pasticcio con Buffon spianando, indirettamente, la strada alla doppietta del portoghese.

Asamoah 5 - La presenza di Carvajal lo costringe a restare spesso basso e quando arriva sul fondo risulta poco preciso. Dal 69’ Mandzukic 6 - Non può cambiare l’esito dell’incontro.

Douglas Costa 5 - Avvio in sordina, con De Sciglio è complice del varco lasciato libero per Isco, poi si rianima e crea qualche pericolo, sia a destra che a sinistra, ma va ad intermittenza. Dal 69’ Matuidi 6 - Poco più di venti minuti in campo, ma entra quando la gara ha poco altro da raccontare. Ordinaria amministrazione.

Bentancur 5.5 - Sul gol di Ronaldo permette a Isco di crossare dalla sinistra, si fa notare per diversi spunti che denotano buona personalità. Rimedia un giallo decisivo che lo costringerà a saltare il ritorno.

Khedira 6 - Non accusa l’avvio sprint del Real Madrid e prova a rendersi utile sfruttando la sua grande esperienza con qualche percussione palla al piede. Dal 75’ Cuadrado 5 - Nel finale sciupa un contropiede e ad un secondo dal triplice fischio fallisce una ghiotta chance in area.

Alex Sandro 5 - Allegri punta su di lui per spingere sulla corsia mancina, ma poche volte riesce ad incidere e l’intesa con Asamoah, che parte alle sue spalle, non risulta efficace.

Dybala 4.5 - Sognava una prestazione diversa, invece rimedia un giallo per simulazione e poi una seconda ammonizione che lo costringerà a saltare il match di ritorno.

Higuain 5.5 - Il rimpianto della sua gara è legato al gol sfiorato nel primo tempo, negatogli da Keylor Navas. Anche nel finale ci prova, senza successo. Uno degli ultimi ad arrendersi.