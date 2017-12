Le pagelle della Lazio - Bastos troppo molle, Parolo non incide

Risultato finale: Lazio-Torino 1-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 5.5 - Non particolarmente reattivo sul tiro di Rincon, non ha colpe sugli altri due gol.

Bastos 5 - Troppo molle in copertura su Berenguer nell’occasione che porta al vantaggio del Torino. (Dal 55’ Basta 5.5 - Poche incursioni, entra quando è difficile giocare senza lasciarsi influenzare dal clima in campo)

De Vrij 5.5 - Gli manca un pizzico di carattere questa sera e non riesce a trascinare il resto del reparto con l’autorevolezza di sempre.

Radu 5 - Con l’errore in disimpegno regala ad Edera il pallone che chiude i giochi a metà ripresa.

Marusic 6 - Prestazione sicuramente sufficiente, con i soliti spunti dal suo versante, ma è costretto ad uscire quando il mister ridisegna la Lazio. (Dal 56’ Felipe Anderson 5 - Non è ancora al meglio della condizione, Inzaghi lo manda in campo per rischiare il tutto per tutto)

Parolo 5.5 - Incide poco con gli inserimenti a fari spenti, tenuto sempre a bada dai centrocampisti del Torino.

Leiva 6 - Si traveste anche da centrocampista d’assalto per il bene della squadra, me negli ultimi metri non è letale come vorrebbe. (Dal 58’ Caicedo 5.5 - Pochi guizzi, quasi mai servito)

Milinkovic-Savic 5.5 - Troppo nervoso per aiutare la squadra a sufficienza nell’arduo compito della ripresa.

Lulic 5.5 - De Silvestri lo tiene a bada e ne limita le sfuriate sulla sinistra nel primo tempo, mentre nella ripresa scompare totalmente dall’incontro.

Luis Alberto 6 - Prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma la frenesia spesso lo porta a sbagliare. Il gol è comunque un gioiello, l’ennesimo di questa prima parte di stagione.

Immobile 5 - Paga a caro prezzo un accenno di reazione che avrebbe in ogni caso potuto evitare, lasciando la squadra in dieci i compagni per tutta la ripresa.