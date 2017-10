Le pagelle della Lazio - Milinkovic strepitoso, Caicedo bomber

Risultato finale Nizza-Lazio 1-3

Strakosha 6 - Sfiora il pasticcio, perdendo palla in un contrasto con Balotelli davanti la porta. Ma poi si riscatta con un paio di parate e blinda il risultato.

Bastos 6 - Non brilla quando si tratta di prendersi l'onere del primo passaggio, più abile in marcatura. Prende le misure a Balotelli.

Luiz Felipe 6 - Colpevole sul vantaggio francese perché non chiude su Balotelli. Poi salva un gol già fatto e cresce alla distanza con una prestazione importante.

Radu 6 - Nel primo tempo soffre sul centro-sinistra, poi torna il solito leader difensivo e chiude le linee di passaggio avversarie. Sfiora il gol, il suo sinistro colpisce l'incrocio dei pali

Patric 6 - Sembra condizionato dall'errore contro la Juventus ma nella ripresa trova coraggio e si spinge spesso sul fondo.

Murgia 5.5 - Non è facile fare il lavoro sporco di Parolo, al giovane centrocampista non riesce al meglio e perde fin troppi palloni in mediana.

Di Gennaro 5.5 - Chiamato a dettare i tempi in cabina di regia al posto di Leiva, manca in quantità e qualità benché tenti un paio di conclusioni dalla distanza. (Dal 60' Luis Alberto 6,5 - Permette alla Lazio di giocare maggiormente in verticale e confeziona l'assist per il tris di Milinkovic-Savic).

Milinkovic-Savic 7.5 - Sembra non aver voglia di entrare in partita, poi arriva la doppietta a far dimenticare tutto. Prima un destro per il vantaggio, poi di testa a chiudere i conti.

Lulic 6 - In difficoltà sulla fascia sinistra con Jalletper tutto il primo tempo, gli prende le misure e va meglio nella ripresa. Strappa la sufficienza.

Nani 5.5 - Alla prima da titolare con la Lazio, sembra sempre fuori dalla manovra e non al 100% fisicamente. (Dal 60' Immobile 6 - Tanto movimento, qualche conclusione, tanto sacrificio a blindare il risultato).

Caicedo 7 - Timbra il cartellino per il pareggio con il suo secondo gol stagionale, fornisce anche l'assist a Milinkovic-Savic per il raddoppio. (Dal 75' Leiva 6 - Fa sentire anche in pochi minuti il suo peso specifico a centrocampo).