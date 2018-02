Le pagelle della Lazio - Wallace in panico, Luis Alberto sottotono

Napoli-Lazio 4-1

Strakosha 5,5 - Incassa quattro gol, ma la sensazione è che ce ne sarebbe potuto essere anche qualcuno in più senza un paio dei suoi interventi. Ingaggia un duello con Insigne e a lui nega sempre la gioia.

Wallace 4,5 - Più volte mostra insicurezze negli interventi, ma poi è lui a spianare la strada al successo del Napoli. Il suo autogol è solo colpa sua: sarebbe tutto solo in area e potrebbe spazzare o lasciare a Strakosha, invece colpisce male e la butta nella sua porta. In panico.

De Vrij 6 - Si fa infilare troppo spesso centralmente, alle spalle. E' una gara difficilissima per lui, che però comincia nel migliore dei modi, con la rete del vantaggio grazie ad una sua spaccata in area.

Radu 5,5 - 50 minuti ben oltre la sufficienza, con grande attenzione e diverse chiusure. Poi però si arrende anche lui all'uragano azzurro.

Marusic 5 - E' sulla corsia più complicata. Mario Rui e Insigne fanno quello che vogliono, lui in avanti non è mai incisivo e dietro è prevedibilmente in difficoltà.

Milinkovic-Savic 6 - I primi 20 minuti sono da fuoriclasse totale: elegante, intelligente e pieno di idee. Poi cala col passare del tempo. Nel secondo tempo si spegne completamente: appena non brilla lui, cala tutta la Lazio.

Lucas Leiva 5 - Dovrebbe essere lo schermo che si frappone agli inserimenti azzurri, ma non intercetta neanche un pallone. Non trova la posizione ideale per contrastare gli avversari. Dal 67' Nani 5 - Entra e praticamente non tocca neanche un pallone. Quasi non giudicabile la sua prova.

Parolo 5,5 - La solita corsa garantita a centrocampo, ma non è la sua serata migliore. Si inserisce meno rispetto al solito.

Lulic 6 - Combatte costantemente con Allan sulla corsia, cercando di prendersi qualche vantaggio in più con la furbizia. Bene i movimenti difensivi. Sufficiente il capitano. Dal 60' Lukaku 5,5 - Fa l'ingresso in campo nel momento peggiore per lui. Mezzora di basso livello, come il resto della Lazio.

Luis Alberto 5 - Quasi completamente spento, si accende soltanto a tratti. Qualche combinazione e poco altro, nessuna giocata di qualità. Sottotono. Dal 60' Caicedo 5,5 - Fa da spalla a Immobile, si batte là davanti ma non trova i giusti sbocchi.

Immobile 6 - Torna in Campania e non sembra sentire la pressione di giocare questo big match. Fa tanto movimento, è autore di una prova generosa e dell'assist per la rete di de Vrij.