Le pagelle della Lokomotiv - Denisov ci prova, male Eder

Risultato finale: Schalke 04-Lokomotiv Mosca 1-0

Guilherme 6 - Forse poteva fare qualcosa di più in occasione del gol di Schopf, però la prestazione non è negativa.

Ignatyev 5.5 - Qualche errore qua e là. Non convince del tutto in alcune letture difensive.

Kvervkelia 5.5 - Non sempre è preciso in fase di marcatura. Più volte si fa trovare fuori posto.

Howedes 6 - Il meno peggio del reparto difensivo. Tiene botta come può agli attaccanti avversari.

Rybus 6 - Attacca appena può, ma in difesa potrebbe far di più, ma contro Schopf, in serata, non è facile.

Denisov 6 - Ad alto ritmo per più di un tempo. Cala vistosamente nel finale.

Krychowiak 5.5 - Non c'è il cambio di passo nella manovra. Potrebbe far di più, ma non basta.

Barinov 6 - Ci prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma viene respinto. Va a sprazzi, ma meglio nella ripresa rispetto alla prima parte.

Al. Miranchuk 6 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione.

Eder 4.5 - Il portoghese non trova mai lo spunto giusto per colpire. Facile preda per la difesa dello Schalke. (Dal 46' An. Miranchuk 6 - Ci prova anche lui, ma non basta.)

Farfan 5 - Il pubblico lo fischia dopo un prova incolore. Fa poco in realtà per dar la vittoria ai russi. (Dall'82' Smolov s.v. )