Le pagelle della Lokomotiv Mosca - Disastro collettivo, solo Rybus è ok

Risultato finale: Lokomotiv Mosca - Atletico Madrid 1-5

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kochenkov 5,5 - Ribatte facile su Torres, ma deve arrendersi a Correa. Ha poi altro lavoro: salva su Juanfran. Rovina tutto franando in uscita su Griezmann.

Rybus 6 - Trova un gol fantastico, con la pietra di mancino da fuori per l'1-1. Gran conclusione che passa in mezzo a una selva di gambe. L'unico a salvarsi.

Kverkvelia 4,5 - Non legge bene il tocco di ritorno di Filipe Luis verso Saul, permettendo a quest'ultimo di calciare a botta sicura per l'1-2. In generale brutta serata.

Corluka 5 - Non ha grandi colpe sui primi due gol, ma è beffato troppo facilmente da Griezmann sul rigore. Assente sul poker di Torres, quindi esce. (dal 75' Pejcinovic s.v.)

Lysov 4,5 - Tutt'altro che perfetto sul vantaggio di Correa: perde i riferimenti e scivola goffamente. È l'episodio che affossa subito i suoi.

Fernandes 5,5 - Volitivo nel cercare spazi da attaccare sul lato sinistro. Ci prova anche dalla lunga distanza, ma senza fortuna. Sparisce nella ripresa.

Miranchuk 5,5 - Molto lontano dalle zone che contano fino ai minuti finali, nei quali una sua conclusione si stampa sulla traversa. Unico lampo.

Denisov 5 - Impegna Werner con un bolide da fuori, nella serie di angoli che portano al pari di Rybus. Poi però si fa sopraffare dalle giocate degli spagnoli.

Kolomeytsev 5,5 - Prova oscura del centrocampista centrale. Rimane sempre dietro le quinte per interdire, ma la sua presenza non si fa sentire. (dal 63' Tarasov 5 - Appena entrato, trova subito il tempo per farsi saltare secco da Griezmann che si invola verso la conquista del rigore).

A. Miranchuk 5 - Dovrebbe giocare largo a sinistra ma sin da subito inverte la sua posizione in campo con Fernandes. Si fa comunque fatica a notarlo.

Farfan 6 - Recuperato a sorpresa, scalda i guantoni a Werner con una conclusione dalla lunga distanza. Ma non è al meglio, e all'intervallo deve uscire. (dal 46' Eder 5 - Si fa beffare dal recupero difensivo di Filipe Luis, finendo per calciare, ed infortunare, il brasiliano. Invisibile).