Le pagelle della Macedonia - Pandev sempreverde, Trajkovski decisivo

Macedonia-Albania 1-1

Dimitrievski 5 - Subisce un gol in cui la sua uscita è rivedibile. Poi gara senza troppi problemi.

Ristovski 6,5 - Tante discese sulla fascia destra e anche un paio di coperture intelligenti ed importanti. Buona prova.

Musliu 5,5 - Troppo aggressivo in determinati frangenti, non mostra grandissima sicurezza quando viene puntato.

Velkoski 6 - Tiene bene la linea e la sua posizione. Prestazione pulita.

Ristevski 6,5 - Malgrado il ruolo, è dal suo piede che nascono i maggiori problemi per la difesa avversaria. Dall'88' Trickovski s.v.

Spirovski 6 - Un paio di buone giocate, una per tempo. I suoi lanci sono sempre precisi. Dall'87' Radeski s.v.

Bardhi 5,5 - Un po' in ombra nel primo tempo, poi nella ripresa si sveglia un po' e ci prova un paio di volte da fuori.

Nikolov 5 - Si vede troppo poco. E' spento, non regala guizzi interessanti come ci si aspettava. Dal 58' Trajkovski 6,5 - Gioca bene e trova la freddezza necessaria per depositare in rete il rigore del pareggio.

Pandev 6,5 - E' sempre il pericolo numero uno per la difesa albanese. Fa il solito grande lavoro di rifinitura, ma spesso ci prova anche personalmente e trova sempre un Berisha pronto a dirgli di no. Sempreverde.

Alioski 5,5 - Bisogna attendere quasi ottanta minuti per cominciare a vederlo in azione. Ci mette troppo ad entrare in partita.

Nestorovski 6 - Si sacrifica tanto per la squadra e fa tanto movimento là davanti. Generoso.