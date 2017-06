Le pagelle della Macedonia U21 - Murati non è un muro, si salva Angelov

Macedonia-Portogallo U21 2-4

Siskovski 5 - Qualche buona parata, ma quattro gol subiti. E tanto basta per il cinque.

Popzlatanov 5,5 - Diverse chiusure, si fa vedere anche in avanti, ma il Portogallo affonda spesso da li.

Zajkov 5 - Nella zona centrale il Portogallo fa quello che vuole, colpa anche dei troppi buchi in difesa.

Bejtulai 5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, non riesce a chiudere gli spazi.

Murati 4,5 - Due dei quattro gol nascono dalla sua fascia, perché si fa saltare praticamente sempre. Tutt'altro che un muro.

Babunski 5,5 - Fa soprattutto la fase d'interdizione e lavora bene su Sanches, ma si vede troppo poco in avanti. Dal 73' Markoski 6,5 - Gli bastano sette minuti per incidere sul match con il gol del momentaneo 2-3.

Bardi 6 - Il gol, il primo della Macedonia in questa partita, è l'unico lampo in una partita in cui è troppo spento.

Nikolov 5,5 - Si fa vedere di più in zona offensiva, ma troppo spesso si infilano alle sue spalle i centrocampisti portoghesi,

Gjorgjev 5 - Completamente impalpabile. I palloni che tocca stasera possono essere contati sulle dita di una mano.

Radeski 6 - Solo mezzora in campo, ma in cui sa come rendersi pericoloso. Sfortunato poi ad infortunarsi. Dal 29' Musliu 5,5 - Entra bene, poi nella ripresa non tiene un buon livello.

Angelov 6 - Spinge tanto sulla fascia sinistra, prova a buttarsi tra le linee portoghesi e qualcosa di interessante lo crea. Dal 58' Elmas 5,5 - Prova a fare profondità, ma finisce spesso in fuorigioco.