Le pagelle della Polonia U20 - Steczyk svista fatale, mediana non reattiva

Risultato finale: Italia U20-Polonia U20 1-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Majecki 6 - Prima mezz'ora di inoperosità pressoché totale, poi l'Italia alza il ritmo. Prima un diagonale di Pinamonti che finisce fuori di un soffio. Otto minuti più tardi è proprio il capitano azzurro a bucarlo con il cucchiaio dagli undici metri. Attento sullo scavetto ambizioso dell'ormai ex Frosinone nel finale di partita.

Szota 5,5 - Sotto torchio nel duello individuale con Tripaldelli (e Pellegrini) in cui comunque non sfigura, almeno per buona parte del primo tempo. Poi prova ad alzare il baricentro, concedendo giocoforza qualche metro in più agli avversari sulla sua corsia. (Dall'83' Benedyczak s.v.).

Walukiewicz 5,5 - La difesa non naufraga: il dato oggettivo è che il colpo del k.o. arrivi soltanto su rigore, anche se qualche scricchiolio da parte sua non manca. Messo fuori causa da Scamacca, che cestina incredibilmente il due a zero.

Sobocinski 6 - Spesso ben posizionato e deciso nelle opposizioni alle discese azzurre. Tra le note più liete della difesa polacca. Prezioso anche con il rammendo sulla conclusione secca dal limite di Frattesi.

Stanilewicz 5 - L'avvio soft di Bellanova allenta la pressione, ma non quanto basta per consentirgli di sfondare a sinistra. Mai intraprendente, finisce anche sulla lista dei cattivi per un intervento in ritardo su Pinamonti. Al settantaseiesimo lascia il posto a Puchacz. (Dal 76' Puchacz s.v.).

Makowski 5,5 - Giocate spesso elementari sulle quali di rado commette errori di misura. Filtro non sempre efficace, leggero sui ribaltamenti di fronte. Rientra alla base al cinquantanovesimo, quando lo rileva Kopacz. (Dal 59' Kopacz 6 - Buon impatto. Estro e delicatezza nel piede che migliorano la qualità della manovra).

Slisz 5 - Non capitola nei duelli di fisico con i centrocampisti azzurri, ma è di fatto assente in costruzione. Verticalizza di rado e rallenta in più di un'occasione lo sviluppo della manovra polacca.

Bednarczyk 5 - Apprezzabile il supporto a Szota in fase di non possesso, reso indispensabile dalla frequenza degli affondi di Tripaldelli. In transizione sbaglia più del lecito: troppo frettoloso, stecca tocchi apparentemente elementari.

Zylla 6 - Imbeccato da Steczyk, addomestica con il petto e accarezza la gioia personale con un mancino che sibila il palo e va sul fondo. Poi è inghiottito dai tatticismi della partita, almeno fino all'intervallo. In avvio di ripresa sbatte su un miracoloso Plizzari, che gli nega l'uno a uno.

Skoras 5,5 - La scintilla che lo catapulta nel vivo della partita è tardiva: dal settantesimo in poi impegna Plizzari con due belle conclusioni dalla distanza, dopo più di un'ora di evanescenza in proiezione offensiva.

Steczyk 5 - Al decimo si mette in mostra con una bella sponda aerea per Zylla, che spaventa Plizzari. In chiusura di primo tempo paga a caro prezzo un calo di tensione: tocco con il braccio in area che non sfugge a Gil Manzano e che vale il vantaggio azzurro.