Le pagelle della Pro Vercelli - Attacco non pervenuto, Vives solito lottatore

Risultato finale: Spezia-Pro Vercelli 5-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 5 - Cinque gol subiti. Sul primo gol di Marilungo poteva fare qualcosa in più.

Bergamelli 5 - Partita di grande impegno ma 5 gol al passivo denotano troppe distrazioni difensive.

Alcibiade 5.5 - Distratto come i compagni sul gol del 2-0 di Marilungo. (dal 38' Gatto 6 - Va vicino al gol colpendo un palo di testa. Impegno massimo)

Gozzi 5 - La difesa balla troppo e anche lui non è esente da colpe.

Ghiglione 5.5 - L'impegno non manca ma non basta. Crolla anche lui nel finale.

Paghera 6 - Commette lui il dubbio fallo da rigore su De Francesco.Si riscatta però segnando il gol del 1-2 e giocando un match di grande quantità. (dal 64' Morra 5.5 Il suo cambio non incide granché.)

Vives 6 - Lotta e si batte in mezzo al campo. Va anche vicino al gol con un tiro dalla distanza.

Mammarella 5 - In difficoltà in fase difensiva e manca in fase offensiva. Partita insufficiente per il capitano.

Castiglia 5 - Non riesce mai ad accendersi. Qualche inserimento che non va però a buon fine.

Raicevic 5 - Non incide nei 38 minuti in cui viene chiamato in causa. (dal 38' Bifulco 5.5 - Più presente del compagno anche se non riesce mai a creare grandi pericoli in fase realizzativa.)

Reginaldo 5 - Primo tempo buono, con anche un palo colpito. Nella ripresa sparisce dal match.