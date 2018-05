Le pagelle della R. Sociedad - Llorente ingenuo, Canales incanta

Risultato finale: Siviglia-Real Sociedad 1-0

© foto di J.M.Colomo

Moyà 7 - Nel primo tempo è strepitoso quando salva la palla-gol costruita da Banega e non sfruttata da Sandro Ramirez; nella ripresa si ripete sull'ex Everton e Malaga. Momento d'oro.

Odriozola 6.5 - Fa avanti e indietro sulla fascia destra del campo, ma soprattutto fa alla perfezione entrambe le fasi di gioco: annulla Nolito e si propone con regolarità in avanti.

Navas 6 - Sicuro palla al piede e preciso in fase d’impostazione. Contiene alla grande Sandro Ramirez, che viene quasi sempre anticipato dal difensore della Real Sociedad.

Llorente 5 - Tiene bene la posizione e rischia poco e nulla fino a quando non stende in area Sandro: il rigore, poi trasformato da Banega, alla fine risulta decisivo.

De la Bella 6 - Meno propositivo rispetto ad Odriozola, ma in fase difensiva contiene un osso duro come Sarabia: ci mette un bel po’ a capire i movimenti dell’avversario, poi lo sovrasta. (Dall’89’ Rodrigues s.v.)

Zurutuza 5.5 - Tanti piccoli errori di precisione nel settore centrale del campo, che spesso rischiano di costare anche molto caro. Non la sua miglior performance.

Illarramendi 6 - Vince quasi tutti i duelli in mezzo al campo con N’Zonzi. Dà qualità, ma anche tanto equilibrio alla squadra basca: attorno a lui ruota la squadra di Imanol Alguacil.

Canales 6.5 - Sempre alla ricerca della giocata perfetta e dai suoi piedi partono tutte le azioni pericolose degli ospiti: peccato, però, che Willian José ed Oyarzabal non riescano a sfruttarle.

Januzaj 5.5 - Qualche buono spunto sulla corsia di destra, ma nulla di particolarmente efficace, nell’uno contro uno fatica a sfondare contro Escudero. (Dal 68’ Juanmi 5.5 - Si nasconde, non riesce ad entrare in partita.)

Oyarzabal 5.5 - Si muove molto senza palla e, oltre a fare avanti e indietro sulla fascia, si butta anche in area di rigore. Sotto porta, però, è un po’ troppo impreciso. Nella ripresa non si nota. (Dall’80’ Bautista s.v.)

Willian José 6 - Non dà punti di riferimento e apre varchi ai compagni portandosi a spasso Mercado. Si sacrifica tanto per la squadra e non riesce quasi mai a calciare verso la porta di Soria.