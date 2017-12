Le pagelle della Roma - Dzeko la indirizza, Kolarov da standing ovation

Risultato finale: Roma - SPAL 3-1

© foto di Insidefoto

Alisson 6,5 - Da brasiliano si permette un numero nella sua area nel primo tempo. Disinnesca il cucchiaio di Viviani sulla traversa, ma si arrende alla ribattuta vincente dello stesso numero 77. Per il resto vive sereno.

Florenzi 6,5 - Scelto all'ultimo momento al posto di Peres, conferma le buone sensazioni del suo allenatore. Ci mette lo zampino nell'azione del 2-0, nata da un suo cross. Fino all'ultimo istante continua a premere in corsia.

Manolas 5,5 - Paloschi salta più alto di lui in avvio e manda fuori. Quindi i pericoli diminuiscono dopo l'espulsione di Felipe. Ci mette del suo però nella ripresa, quando atterra ingenuamente Mora in area e concede il rigore.

Juan Jesus 6 - Partita d'ordine per il centrale brasiliano. In fin dei conti i pericoli dalle sue parti arrivano per giusto dieci minuti. Dopo i quali si deve occupare solo della fase di possesso. Prova sufficiente.

Kolarov 7 - Partita di grande caratura, l'ennesima del pendolino serbo che cavalca a cento all'ora su quella fascia sinistra. Impreziosisce la sua prova con l'assist per la terza rete di Pellegrini. Quindi esce in una standing ovation. (dal 75' Emerson s.v.)

Pellegrini 7 - Spende tantissime energie in ogni direzione possibile, partendo sempre da centrocampo. Si inserisce con i tempi giusti e incorna in rete il cross di Kolarov. Quindi offre una chicca a Schick, che quest'ultimo spreca.

Gonalons 5,5 - Il francese non ha convinto del tutto nonostante la rotonda affermazione giallorossa. Un po' legnoso in fase d'impostazione, sbaglia passaggi anche semplici. E, già ammonito, rischia un paio di volte. (dal 61' Gerson 6 - Bene per movimenti tra le linee e capacità di aprire gli spazi nella difesa avversaria. L'occasione sbagliata da due passi però grida ancora vendetta).

Strootman 7 - Scaccia le critiche, ed i brutti pensieri, ritrovando finalmente la via del gol. Crede caparbiamente nell'andare sul pallone sporco giocato da El Shaarawy, per poi sfondare la porta di Gomis con un tiro violento.

Under 6 - Il turco cerca sempre di dialogare con i compagni, peccando in alcune circostanze di poco egoismo e killer instinct. Dopo aver tirato fuori un'occasione iniziale, spreca un'azione nel tentativo di servire Dzeko. Ma ci prova. (dal 64' Schick 6 - Forse meriterebbe qualcosina di meno per l'errore banale di testa sul cross di Pellegrini, anche se poco dopo offre una chance ancora migliore a Gerson, che spreca. Sei di incoraggiamento).

Dzeko 7,5 - Il bosniaco fa valere il suo fisico massiccio: protegge palla e scappa a Felipe. Il centrale ospite lo affossa ed è rosso: gara in discesa. La indirizza ulteriormente bene, sparando in rete un potente diagonale dopo un grande aggancio.

El Shaarawy 6,5 - Partenza sprint del Faraone, che si muove più o meno in tutto il fronte offensivo della sua squadra. Manda un bell'assist per il vantaggio di Dzeko. Poi la sua partita cala di intensità e di pericolosità.